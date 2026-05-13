IVEウォニョン、しっとりとした大人の魅力全開　清楚なイメージを脱ぎ捨てた新たな一面

少女は、大人の女性へと成長を遂げていた。

IVE（アイヴ）のチャン・ウォニョンが、これまでのイメージを覆す成熟した魅力を披露した。

【写真】ウォニョン、清楚なイメージ脱ぎ捨て大人に

5月12日、ソウル・広津区のビスタ・ウォーカーヒル・ソウルにて、高級宝飾ブランド「ブルガリ（BVLGARI）」のハイエンドコレクション「エクレティカ（Eclectica）」のイベント開催記念フォトコールが行われた。

この日、イベントに登場したチャン・ウォニョンは、落ち着いた大人の美しさを放ち、会場に詰めかけた報道陣から激しいフラッシュを浴びた。彼女が選んだのは、ボディラインに完璧にフィットする黒のオフショルダー・マーメイドドレス。これまでの清純なイメージを大胆に脱ぎ捨て、シックなドレスで高貴な魅力を漂わせている。

「アイドル界のバービー人形」と称され、キュートで爽やかなイメージで愛されてきたチャン・ウォニョンだが、今回のイベントでは、これまでのパブリックイメージを一新するような、一皮むけた成熟した一面を強く印象づけた。

（写真提供＝OSEN）チャン・ウォニョン

（写真提供＝OSEN）IZ*ONE時代のチャン・ウォニョン。2018年撮影

（写真提供＝OSEN）IZ*ONE時代のチャン・ウォニョン。2018年撮影

会場にはチャン・ウォニョンのほか、俳優のイ・ビョンホン、イ・ミンジョン、キム・ジウォン、ピョン・ウソク、フィギュアスケート選手のチャ・ジュンファンなど、各界のトップスターたちが集結し、華やかな場に彩りを添えた。

◇チャン・ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。