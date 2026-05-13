不二家と竹下製菓は、九州のソウルアイス「ブラックモンブラン」を「ブラックモンブランmilkyドーナツ」として、全国のペコちゃんmilkyドーナツ、ペコちゃんmilkyタイムで5月20日から発売する。

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、ミルキーをイメージしたスイーツを多数取り揃えたカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」において、竹下製菓との初のコラボレーション商品を発売する。九州地方を中心に長年親しまれているロングセラーアイス「ブラックモンブラン」とコラボレーションし、その魅力であるチョコレートとザックザク食感のクッキークランチをドーナツで表現した。特別なコラボドーナツをぜひ楽しんでほしいという。

「ブラックモンブランmilkyドーナツ」では、ミルキーに使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を米油で揚げたふんわり食感の看板商品「milkyドーナツ」が「ブラックモンブラン」とコラボレーション。「ブラックモンブラン」をイメージして「milkyドーナツ」をチョコでコーティングし、クッキークランチをトッピングした。ザックザク食感が楽しめる一品となっている。

［小売価格］250円（税込）

［発売日］5月20日（水）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp

竹下製菓＝https://takeshita-seika.jp