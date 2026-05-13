13日、参議院本会議において、日本維新の会の猪瀬直樹議員が登壇した際、議場内からバリエーション豊かな声援が送られた。

【映像】「頼むぞ直樹！」「医療も任せた！」の瞬間（実際の様子）

議長から指名を受け、猪瀬議員が演壇に向かって歩き出すと、議場からは拍手とともに「頼むぞ直樹！」「医療も任せた！」「猪瀬さん、リフィル（処方箋）しっかり取りあげましょう」など、威勢の良い声が次々と飛んだ。

こうした熱烈な声援に対し、猪瀬議員は特に反応を示すことなく淡々と登壇。まずはゆっくりと一口水を飲み、「健康保険法等の一部改正案」についての質疑に入った。

「日本維新の会の議員に対する大声」をめぐっては、今年2月26日の本会議でも同様の事案が起きていた。

当時、演壇に向かおうとした浅田均議員に対し、外国語のようにも聞こえる判別不能な大音量が響き渡った。あまりの音量に浅田議員が歩みを止め、怪訝そうな表情で声の主を振り返って見つめるという、異例の一幕であった。

（ABEMA NEWS）

