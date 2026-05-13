タイムシェア別荘で変わるリゾート資産の常識 第5回 なぜ富裕層は“別荘を共有”し始めたのか。軽井沢で見える「リゾート不動産の未来」

タイムシェア別荘で変わるリゾート資産の常識 第5回 なぜ富裕層は“別荘を共有”し始めたのか。軽井沢で見える「リゾート不動産の未来」