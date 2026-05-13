俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。織田信長（小栗旬）に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。

「盗人じゃ！」。商人に追い掛けられるのは高虎。小一郎は「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）（第15話・4月19日）以来の再会となった。

高虎は橋を渡って逃げず、引き返した。「足場がわずかに傾いておったからのう。橋脚が腐っておるのじゃろう。これではいつ壊れてもおかしくないわ」。この間、主君を変えて転々としていた。

4つの試験の結果、三成・平野長泰（西山潤）・片桐且元（長友郁真）は秀吉の家臣に。高虎は小一郎の家臣となった。

小一郎「おまえ一人なら、何とか橋を渡って逃げられたのではないか。じゃが、そうすれば、追いかけてきた連中で橋は壊れて、皆、水の中に放り出されてしまうやもしれぬ。おまえは、あの連中のことを気遣って、向きを変えたのではないか」

高虎「あれしきの堀なら、落ちてもどうということはないと思っておった。だが、万に一つ、頭を打って溺れる奴がいるかもしれぬ。姉川の戦いの時、友が川へ逃げて、目の前で溺れ死にました。あんな眺めは、二度と見たくなかった」

小一郎「おまえは気が短いが、いざという時、人を助けることができる男じゃ。あの時から、わしはおまえを家臣にしたいと思うておったのだ。わしにとっての初めての家臣じゃ。よろしゅう頼むぞ、高虎！」

高虎「この藤堂高虎、身命を賭してお仕えいたしまする！（と涙）」

藤堂高虎は黒田官兵衛・加藤清正と並び「築城三名人」に数えられる知勇兼備の武将。豊臣秀吉の中国攻めや賤ヶ岳の戦いなどにも参戦した。豊臣秀長は1591年（天正19年）にこの世を去り、高虎は天下分け目の「関ヶ原の戦い」（1600年・慶長5年）で徳川家康率いる東軍に。その後、家康に仕え、江戸城改築も手掛けた。

SNS上には「橋の脆さに一瞬で気づく藤堂高虎。既に築城名人の片鱗が！」「“佳久高虎”の関ヶ原も大坂の陣も見てみたい」「この時、まさか高虎が関ヶ原で東軍に付くとは、誰も思うまい」などの声。反響を呼んだ。今後、三成らとの“友情”がどのように描かれるのか、注目される。

次回は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。