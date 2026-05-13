「（営業担当者が）もしかしたら少しでも安くした方が寺尾が喜ぶんじゃないかと思った可能性もありますし、感情が複雑ではあります」

磐越道事故のバス運転手は「高校駅伝のカリスマ指導者」だった…「2種免許」持たず無許可営業運行の疑い

福島県郡山市の磐越自動車道で今月6日、私立北越高校（新潟市）の男子ソフトテニス部員20人を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が死亡、17人が重軽傷を負った事故。

同校は10日夜、2回目の記者会見を開き、顧問の寺尾宏治教諭は、事故を起こしたマイクロバスと運転手を手配した運行会社「蒲原鉄道」の営業担当者についてこう話した。要するに蒲原鉄道の営業担当者が、勝手に忖度した可能性がある、と言いたいらしい。

蒲原鉄道側はレンタカーの手配や運転手の紹介は、北越高の依頼によるものだったと説明。これに対し、寺尾顧問は「『費用を安く抑えたいから手配をしてほしい』と依頼したことはありません。運転手の紹介を依頼したことはない」と同社の主張をあらためて否定。双方の言い分は食い違っている。

■白バス行為を繰り返す

事故後、バスの中にあったボストンバッグから、蒲原鉄道が運転手に渡したとみられる「手当」「ガソリン」「高速はカードにて」と書かれた封筒が見つかり、現金3万3000円が入っていた。

事故に遭ったソフトテニス部は昨年度、蒲原鉄道を通じて計12回、車を手配していた。そのうち5回は貸し切りバスで、3回がマイクロバスのレンタカーだった。残る4回は別の顧問がハイエースをレンタルし、自ら運転していた。そのたびに蒲原鉄道から学校宛てに「貸し切りバス」「レンタカー代、人件費」名目で請求書が送られ、ソフトテニス部は昨年度、205万3164円の遠征費を支払っている。

「蒲原鉄道側は北越高から『緑ナンバーは費用が高い。レンタカーを使いたい』と依頼されたと説明しています。今回も顧問から電話で『遠征に行きたいからバスを出してください』と頼まれ、営業担当者は『じゃあ探します』と返事したといいます。営業担当者はこれまでも学校側の急な要望にも応え、遠征の際には学校まで見送りに来ていた。レンタルしたバスは運転手本人ではなく、営業担当者が自身の運転免許証を提示して借りています」（地元関係者）

高校と運行会社が問われる罪状は…

自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕された運転手の若山哲夫容疑者（68）は2種免許を所持していないことから、福島県警は無許可で営業運行をしたとする道路運送法違反の疑いで捜査を進めている。

蒲原鉄道と北越高の責任や補償はどうなるのか。

「負傷者のケガの程度にもよりますが、損害賠償額は数億円規模に上るのではないか」と、弁護士の山口宏氏がこう続ける。

「学校行事で発生した事故ですから、高校の責任は免れません。運行会社も、バスと運転手の手配をした営業担当者の使用者責任を問われ、連帯して全額責任を負うことになります。白バス行為に関しても運行会社が作成した『レンタカー代、人件費』の請求書があり、内容について顧問が『請求書の総額を確認するだけで、見逃していた』と説明しても、すでに複数回支払っています。会計担当者も認識しているはずです。運行会社は道路運送法違反、学校は違法行為があることを容認しながら手配を依頼した幇助の罪に問われる可能性があります」

いずれ真実が明らかになる。