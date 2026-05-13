静かな空気にピアノの旋律が鳴り響き、巻き起こるのは不可解な死因がちりばめられた事件。シリアスなトーンで物語が進行していくかと思いきや、時折、ふと空気が緩む瞬間もある。

参考：『LOVED ONE』を導くディーン・フジオカの俯瞰力 加藤達也プロデューサーが明かす秘話

アメリカ帰りの天才法医学者・水沢真澄（ディーン・フジオカ）と、出世競争に敗れた崖っぷちのエリート官僚・桐生麻帆（瀧内公美）が難事件に挑むドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）は、異色の法医学ヒューマンミステリーだ。

厚生労働省主導で新たに立ち上げられた法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」。それぞれの専門分野を受け持つ法医学者たちがチームを組み、死因究明に必要な情報収集のための捜査権を与えられる。本来なら警察組織が担当する聞き込みや現場の捜索、取調べも水沢は率先して行っており、毎回、刑事の堂島（山口紗弥加）をイラつかせているシーンはもはやお馴染みの光景だ。

個性的なメンバーが揃うMEJの中でも、瀧内公美が演じる桐生はただひとり医学の知識がない。そのため、彼女はセンター長に任じられたにもかかわらず、現場のことは何もわからない状態でスタートする。本人は「できるわけない」と嘆くなか、いきなり法医学者の本田（八木勇征）には「なんで官僚さんがセンター長なんですか。医師免許持ってます？」と尋ねられる始末。本人も「ただいるだけ。ただ見てるだけ。でも責任者」とソファにダイブして自虐的に呟いていたように、トップの立場と自身の役割との乖離に早くも諦めムードが漂っていた。ただ、水沢たちと行動をともにするなかで、徐々にMEJでの仕事に覚悟を決めていく桐生は、緊張した空気を緩和させる存在としてもチームに欠かせないように思う。

本作は法医学をテーマにしていることもあり、遺体に隠された死因を解き明かす過程で、亡くなった人が秘めていた本心と残された人々の思いが切なく浮かび上がる。すでに悲劇は始まっており、決してハッピーエンドで幕を閉じることはない。作品のトーンもシリアスで静謐な空気が漂うなか、天然で掴みどころのない水沢に振り回される桐生のポップなリアクションは、本作における小休止のような役割を果たしている。

加えてさりげない気遣いができる桐生は、登場人物たちの衝突や葛藤をクッションのように和らげている姿も印象的。第2話で大学病院の外科医として働く広野（東龍之介）が遺体として発見されたとき、旧友が死んだことにショックを受けていたのは、桐生に呆れていた本田だった。しかし、自身の行動に後悔を抱える本田に対して、彼女は「まだ最後じゃないですよ。法医学者なんだから」と背中を押す温かな言葉を送る。

ディーンは「公美ちゃんの存在は、現場にとって大きな活力になっています。今回、自分が演じている役はかなり負荷がかかるので、セリフや役作り、音楽なども含めて、常にギリギリのところでやっている感覚があるのですが、彼女がそれを和らげてくれています」とコメントしている（※）。実際、物語上も滝内が演じる桐生は、自分にできることが限られているのを自覚しながらも、メンバーとつぶさにコミュニケーションを取って、彼らの気持ちに寄り添おうとする。ときには感情移入して涙を流す姿も、彼女の人となりを表していた。

■『光る君へ』『あんぱん』NHKドラマでも異質な存在感を放つ瀧内公美 ただ、近年の出演作品を観ていると、瀧内が演じる役柄はミステリアスな大人や厳格なキャラクターが多く、物語に緊張感をもたらすイメージが強い。ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（2025年／TBS系）で演じた検事の阿南由紀は、刑事の赤沢（藤本隆宏）に高圧的に指示を出しながら、遠藤友哉（成田凌）を放火殺人の犯人として起訴するために、主人公・心麦（広瀬すず）の前に立ちはだかる。理路整然としたセリフでピリッとした空気を作り出すのはお手のものだ。

NHKドラマの2台看板である、大河ドラマと朝ドラでも異質な存在感は健在。『光る君へ』（2024年／NHK総合）では、藤原道長（柄本佑）の妻の1人であり、一貫して兼家（段田安則）に対する恨みと復讐心を抱き続ける源明子を演じた。常に内なる恐ろしさを静かに立ち昇らせる芝居を見せていたからこそ、敵意を剥き出しにして兼家を呪詛するシーンは視聴者に強烈なインパクトを残した。一方、NHK連続テレビ小説『あんぱん』（2025年度前期）では、女子師範学校に入学した主人公・のぶ（今田美桜）に祖国への奉公の精神を叩き込み、彼女を軍国主義に導いていく教師の黒井を鮮烈に演じきる。2025年に公開された映画『宝島』や『ふつうの子ども』でも、スポット的な出演にもかかわらず、観終わったあとは瀧内の芝居が脳裏に焼きついて離れなかった。

ディーンは前述のコメントに続き「ただ、和ませるだけではなくて、桐生麻帆という役に対しても真剣に向き合っている。その姿勢にはすごく刺激を受けていますし、『芝居って楽しいよね』ということを改めて感じさせてもらっています。同時に、現場のムードも明るくしてくれていて、本当にこの『LOVED ONE』というプロジェクトにとって欠かせない存在だなと思います」と瀧内に賛辞を送っていた（※）。現場においても劇中においても、緊張と緩和をもたらすことができる瀧内は、あらためて稀有な俳優であることを証明し続けている。

第5話では、MEJに在籍する臨床法医学を専門とする高森（綱啓永）の過去に焦点が当たる。“虐待の連鎖”という現代社会で起きている問題が扱われる本話もまた、重くシリアスな物語が展開されることが予想される。「どんな人も笑って暮らせるような制度を作りたい」と官僚を志し、若年者の貧困支援プロジェクトを進めていた桐生が、MEJの一員としてどのように事件と向き合うのか。桐生の事件に対する姿勢に注目しつつ、水沢やMEJの仲間たちとのほっこりするやりとりも楽しみにしたい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/04/post-2366454.html（文＝ばやし）