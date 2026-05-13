衣裳作家が“大人になった白雪姫”のドレスを作ったら…20日後の仕上がりに「奇跡としか思えん」「まるでフランス人形！」「ビジュ良すぎ…！」
“もし白雪姫が大人になったら――”。そんな発想から生まれたカラードレスを、わずか20日間で完成させ、自身の結婚式で披露した新婦の動画が注目を集めている。投稿には「奇跡としか思えん」「まるでフランス人形！」「ビジュ良すぎ…！」といった驚きの声が相次いだ。投稿者でフルオーダーメイドのアイドル衣装なども手がける衣裳作家「Dolly muses（ドーリーミューズ）」のみこさん（＠dolly_muses）に、そのこだわりと制作の裏側を聞いた。
【写真】“大人になった白雪姫のドレス”完成品とは…？
■家族や友人たちからも歓声が上がった“大人になった白雪姫”のドレス
――わずか20日で作られた自作カラードレスが大きな話題となり、これまでに288万回再生を記録しています。改めて制作背景と心境についてうかがえますか？
「もともと、人生で叶えたい目標のひとつに『結婚式で自作のドレスを着ること』がありました。結婚式の当日は、昔から服作りの仕事を応援してくれていた家族や友人たちが『可愛い！』『プリンセスみたい！』とたくさん声をかけてくれて、本当に嬉しかったですね」
――『大人になった白雪姫』というテーマにも「センス良すぎ」「ときめきワード！」などの声が寄せられました。
「昔から白雪姫が好きだったので、結婚式にもその要素を取り入れたいと思い、りんごをイメージしたカラーのドレスにしました」
――具体的には、どのような物語や世界観を落とし込んでいるのでしょうか？
「原作のような少女らしい可愛さではなく『その後、国を治めるようになった白雪姫』をイメージして、可愛らしさのなかに落ち着きや気品を感じられるデザインを意識しました。深みのあるカラーを選び、デコルテが見えるパフスリーブなどで、大人らしい上品さや女性らしさを表現しています」
――確かに…！ 白雪姫らしい可愛らしさも残りつつ、大人っぽさや気品を感じます。特に注目してほしい“こだわりポイント”についても教えてください。
「見て欲しいのは『素材』と『シルエット』ですね。光沢感の美しいベロアのドレープや、中央のレースは段によってグラデーションになるように染めるなど、素材選びには本当に時間をかけました」
――シルエットはどんなところを？
「シルエットについては、定番のプリンセスドレスのスカートよりも２回りくらい大きくし、ボンネット風の大きな帽子で二次元のような雰囲気になるよう仕上げています。式が終わった後、ロリィタとしても着用できるように作っていて、ワンピースと白いスカートのセパレートになっているのもポイントですね」
■“可愛いものへの憧れ”を諦めないで
――ドレスの美しい仕上がりにも圧倒されますが、投稿のコメント欄には「独学」「製作日数20日間」に驚く声も多数寄せられました。独学でここまで技術を磨けた背景には、どのような積み重ねがあったのでしょうか？
「ありがとうございます！ 洋裁は高校時代、憧れていたロリィタファッションを自分で作ってみようと思い、洋裁本を見ながらはじめたのがきっかけで10年ほど続けています。『楽しいから』という理由で100着くらい作っていたなかで、独学ながら徐々に型紙への理解が深まり『作りたいものを形にできる』と感じられるようになりました」
――そして現在、アイドル衣装やステージ衣装をメインに、フルオーダーメイドの作家として活躍なさっていると。
「はい。Instagramでの発信をきっかけにオーダーをいただくようになりました。カラードレスは開業して間もない時期に挑戦したのですが、忙しさからぶっつけ本番となってしまい、クオリティには納得いっていないんです（笑）。初めての本格的なドレス作りだったのに…という悔しい思いがあったので、現在はその経験も活かし、さらにレベルアップした制作に取り組んでいます」
――ファストファションが主流になっている現代において、“ハンドメイド”の魅力は、どんなところにあると感じていらっしゃいますか？
「ハンドメイドの魅力は、『世界に１つだけのもの』を作れることだと思います。デザインや型紙、素材選びにその人の個性がそのまま表れるところが面白く、私自身もさまざまな生地や素材を組み合わせるのが大好きです。また、フリルやレースたっぷり使った重厚感のあるデザイン、ケミカルレースのモチーフ、ビジューを縫い付けたりするなど、既製品では量産が難しかったり、コストの面で実現しにくい表現ができるのも、手作りならではの価値ではないでしょうか」
――デザインや素材ひとつひとつに作り手の考えや個性が表れる…確かに既製品では味わえない魅力ですね。
「それと制作にあたっては、微力ながらできるだけ国内生産の生地や資材を選ぶようにしています。日本の素晴らしいものづくりが、これからも続いて欲しい。そうした思いも大切にして日々創作に勤しんでいます。そして何より、『自分が心から好きだと思えるもの』を身にまとったときの高揚感や幸福感は、誰にとっても特別なものだと感じています。その気持ちを少しでも多くの方に届けたいという思いから、比較的利用しやすい価格で衣装を楽しめるイベントや撮影会の企画、レンタルサービスなどもはじめました。可愛いものへの憧れを、年齢、体型、値段や人の目を気にして諦めず楽しんでいただけたら嬉しいです」
■家族や友人たちからも歓声が上がった“大人になった白雪姫”のドレス
――わずか20日で作られた自作カラードレスが大きな話題となり、これまでに288万回再生を記録しています。改めて制作背景と心境についてうかがえますか？
「もともと、人生で叶えたい目標のひとつに『結婚式で自作のドレスを着ること』がありました。結婚式の当日は、昔から服作りの仕事を応援してくれていた家族や友人たちが『可愛い！』『プリンセスみたい！』とたくさん声をかけてくれて、本当に嬉しかったですね」
――『大人になった白雪姫』というテーマにも「センス良すぎ」「ときめきワード！」などの声が寄せられました。
「昔から白雪姫が好きだったので、結婚式にもその要素を取り入れたいと思い、りんごをイメージしたカラーのドレスにしました」
――具体的には、どのような物語や世界観を落とし込んでいるのでしょうか？
「原作のような少女らしい可愛さではなく『その後、国を治めるようになった白雪姫』をイメージして、可愛らしさのなかに落ち着きや気品を感じられるデザインを意識しました。深みのあるカラーを選び、デコルテが見えるパフスリーブなどで、大人らしい上品さや女性らしさを表現しています」
――確かに…！ 白雪姫らしい可愛らしさも残りつつ、大人っぽさや気品を感じます。特に注目してほしい“こだわりポイント”についても教えてください。
「見て欲しいのは『素材』と『シルエット』ですね。光沢感の美しいベロアのドレープや、中央のレースは段によってグラデーションになるように染めるなど、素材選びには本当に時間をかけました」
――シルエットはどんなところを？
「シルエットについては、定番のプリンセスドレスのスカートよりも２回りくらい大きくし、ボンネット風の大きな帽子で二次元のような雰囲気になるよう仕上げています。式が終わった後、ロリィタとしても着用できるように作っていて、ワンピースと白いスカートのセパレートになっているのもポイントですね」
■“可愛いものへの憧れ”を諦めないで
――ドレスの美しい仕上がりにも圧倒されますが、投稿のコメント欄には「独学」「製作日数20日間」に驚く声も多数寄せられました。独学でここまで技術を磨けた背景には、どのような積み重ねがあったのでしょうか？
「ありがとうございます！ 洋裁は高校時代、憧れていたロリィタファッションを自分で作ってみようと思い、洋裁本を見ながらはじめたのがきっかけで10年ほど続けています。『楽しいから』という理由で100着くらい作っていたなかで、独学ながら徐々に型紙への理解が深まり『作りたいものを形にできる』と感じられるようになりました」
――そして現在、アイドル衣装やステージ衣装をメインに、フルオーダーメイドの作家として活躍なさっていると。
「はい。Instagramでの発信をきっかけにオーダーをいただくようになりました。カラードレスは開業して間もない時期に挑戦したのですが、忙しさからぶっつけ本番となってしまい、クオリティには納得いっていないんです（笑）。初めての本格的なドレス作りだったのに…という悔しい思いがあったので、現在はその経験も活かし、さらにレベルアップした制作に取り組んでいます」
――ファストファションが主流になっている現代において、“ハンドメイド”の魅力は、どんなところにあると感じていらっしゃいますか？
「ハンドメイドの魅力は、『世界に１つだけのもの』を作れることだと思います。デザインや型紙、素材選びにその人の個性がそのまま表れるところが面白く、私自身もさまざまな生地や素材を組み合わせるのが大好きです。また、フリルやレースたっぷり使った重厚感のあるデザイン、ケミカルレースのモチーフ、ビジューを縫い付けたりするなど、既製品では量産が難しかったり、コストの面で実現しにくい表現ができるのも、手作りならではの価値ではないでしょうか」
――デザインや素材ひとつひとつに作り手の考えや個性が表れる…確かに既製品では味わえない魅力ですね。
「それと制作にあたっては、微力ながらできるだけ国内生産の生地や資材を選ぶようにしています。日本の素晴らしいものづくりが、これからも続いて欲しい。そうした思いも大切にして日々創作に勤しんでいます。そして何より、『自分が心から好きだと思えるもの』を身にまとったときの高揚感や幸福感は、誰にとっても特別なものだと感じています。その気持ちを少しでも多くの方に届けたいという思いから、比較的利用しやすい価格で衣装を楽しめるイベントや撮影会の企画、レンタルサービスなどもはじめました。可愛いものへの憧れを、年齢、体型、値段や人の目を気にして諦めず楽しんでいただけたら嬉しいです」