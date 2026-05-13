衣裳作家が“大人になった白雪姫”のドレスを作ったら…20日後の仕上がりに「奇跡としか思えん」「まるでフランス人形！」「ビジュ良すぎ…！」

衣裳作家が“大人になった白雪姫”のドレスを作ったら…20日後の仕上がりに「奇跡としか思えん」「まるでフランス人形！」「ビジュ良すぎ…！」