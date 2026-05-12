元AKB48で女優の大西桃香さん（28）が、11日発売のグラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。居酒屋での撮影も敢行した異色設定グラビアです。



【写真】大西桃香さんがXに投稿したオフショット

表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。



中面で盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香さん、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和さん、ソロでの活動を本格化させた奥ゆいさん、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまきさん、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あいさん、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織さんが裏表紙を飾りました。



大西さんは「5月11日発売 #PARADE2026春号 さんで グラビア撮影させて頂きました！ そして 5月18日は デジタル写真集 も発売することに…！嬉しい！ 是非楽しみにしててくださいっ！ 」とX投稿。純白ランジェリー姿でテーブル上で仰向けになるオフショットも公開しています。



デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、『大西桃香 120％MOMOKA！』が5月18日に発売予定です。



【大西桃香さんプロフィル】

おおにし・ももか 1997年9月20日生まれ 奈良県出身 身長156cm 2014年にオーディションを経て「AKB48 Team8」に加入。ストリーミングサービスSHOWROOMでの毎朝の配信で「朝5時半の女」と呼ばれる。2024年2月にAKB48を卒業。舞台『あの日はライオンが咲いていた』（2026年６月3〜7日、さいたま芸術劇場）に主演。公式Ｘ：＠momo_0x0_920 公式Instagram：@momo0920_official