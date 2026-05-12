食器拭きから大掃除まで！ 3COINS「マイクロファイバーロールふきん」を“神アイテム”と絶賛するワケ
毎日使う「ふきん」。布製のものは衛生面が気になり、使い捨てのキッチンペーパーだと吸水力やコストが心配……。そのような悩みを一気に解決してくれる“神アイテム”が、3COINS（以下、スリーコインズ）の「マイクロファイバーロールふきん」です。
見た目はまるでキッチンペーパーのようですが、その実力は想像以上。今回は、この商品がなぜこれほどまでに支持されているのか、その魅力と活用術をご紹介します。
価格：330円（税込）
内容量：20枚（1ロール）
サイズ：1枚当たり約20×20cm
仕様：ミシン目入りで、1枚ずつ切り離して使用可能
1枚の大きさは手のひらより一回り大きいコンパクトサイズ。マイクロファイバー特有のふわふわとした肌触りで、手になじみやすく、狭い場所も拭きやすい絶妙なサイズ感となっています。
▼洗って繰り返し使える
キッチンペーパーとの決定的な違いは、その丈夫さ。水に濡らして力強く絞っても破れません。一度使って終わりではなく、1日の終わりに洗って干しておけば、数回は繰り返し使えます。「キッチンペーパーと布ふきんのいいとこ取り」をしているからこそ、圧倒的にコスパがいいのです。
▼管理が楽で衛生的
布のふきんは放っておくと雑菌が繁殖しやすく、煮沸消毒などの手間がかかります。このロールふきんなら、数回使い倒して汚れが目立ってきたら、最後は床やサッシの掃除に使ってそのままポイ。清潔な状態をキープできるのは、忙しい現代人にとって大きなメリットです。
▼収納がスマート
ロール状になっているため、市販のキッチンペーパーホルダーにセットすることができます。場所を取らず、使いたい時に片手でサッと切り取れる利便性は、一度味わうと手放せません。
▼キッチン
・食器の拭き上げ：
吸水性が高いため、グラスや皿の水気を一瞬で拭き取れます。毛羽立ちが少ないので、仕上がりもきれいです。
・台拭きとして：
油汚れも絡め取ってくれるので、コンロ周りの油はねもサッとひと拭き。
▼リビング・家電
・鏡や家電周りの掃除：
乾拭きでもほこりをしっかり吸着します。鏡の指紋汚れもピカピカに。
・インテリアのほこり取り：
柔らかい素材なので、大切な家具や推し活グッズ（アクリルスタンドなど）を傷つけずに掃除できます。
▼水回り・大掃除シーン
・窓のサッシや玄関：
「最後は捨てるだけ」と思えば、泥汚れが気になる場所も躊躇（ちゅうちょ）なく拭き掃除ができます。
・蛇口の曇り取り：
蛇口周りの水あかも、マイクロファイバーなら洗剤なしでピカピカになります。毎日の最後に本品でサッと拭くことで、いつでもきれいな蛇口を保つことができます。1回で捨てる必要はなく、洗面所に1枚置いておくだけで便利です。
「ふきんを洗う手間を減らしたい」「キッチンペーパーを使い過ぎるのは罪悪感がある」という人にこそ、ぜひ試していただきたい一品。330円で手に入る「手軽さ」と「清潔さ」、そして「抜群の機能性」。コスパも家事のタイパもいいアイテムです。ぜひお試しください。
(文:矢野 きくの)
見た目はまるでキッチンペーパーのようですが、その実力は想像以上。今回は、この商品がなぜこれほどまでに支持されているのか、その魅力と活用術をご紹介します。
「マイクロファイバーロールふきん」とは？「マイクロファイバーロールふきん」は、スリーコインズのキッチンライン「KITINTO」シリーズの1つ。最大の特徴は、極細繊維のマイクロファイバーを、キッチンペーパーのようにロール状にまとめた点にあります。
価格：330円（税込）
内容量：20枚（1ロール）
サイズ：1枚当たり約20×20cm
仕様：ミシン目入りで、1枚ずつ切り離して使用可能
1枚の大きさは手のひらより一回り大きいコンパクトサイズ。マイクロファイバー特有のふわふわとした肌触りで、手になじみやすく、狭い場所も拭きやすい絶妙なサイズ感となっています。
なぜ「お得」なの？ 驚きのコスパと利便性330円で20枚入りと聞くと、「1枚当たり16.5円なら普通では？」と思うかもしれません。しかし、この商品の本当の価値は「使い勝手のよさ」と「再利用性」にあります。
▼洗って繰り返し使える
キッチンペーパーとの決定的な違いは、その丈夫さ。水に濡らして力強く絞っても破れません。一度使って終わりではなく、1日の終わりに洗って干しておけば、数回は繰り返し使えます。「キッチンペーパーと布ふきんのいいとこ取り」をしているからこそ、圧倒的にコスパがいいのです。
▼管理が楽で衛生的
布のふきんは放っておくと雑菌が繁殖しやすく、煮沸消毒などの手間がかかります。このロールふきんなら、数回使い倒して汚れが目立ってきたら、最後は床やサッシの掃除に使ってそのままポイ。清潔な状態をキープできるのは、忙しい現代人にとって大きなメリットです。
▼収納がスマート
ロール状になっているため、市販のキッチンペーパーホルダーにセットすることができます。場所を取らず、使いたい時に片手でサッと切り取れる利便性は、一度味わうと手放せません。
あらゆるシーンで大活躍！ おすすめの使い方マイクロファイバーは極細繊維が汚れや水分をしっかりキャッチするため、キッチン以外でもその威力を発揮します。
▼キッチン
・食器の拭き上げ：
吸水性が高いため、グラスや皿の水気を一瞬で拭き取れます。毛羽立ちが少ないので、仕上がりもきれいです。
・台拭きとして：
油汚れも絡め取ってくれるので、コンロ周りの油はねもサッとひと拭き。
▼リビング・家電
・鏡や家電周りの掃除：
乾拭きでもほこりをしっかり吸着します。鏡の指紋汚れもピカピカに。
・インテリアのほこり取り：
柔らかい素材なので、大切な家具や推し活グッズ（アクリルスタンドなど）を傷つけずに掃除できます。
▼水回り・大掃除シーン
・窓のサッシや玄関：
「最後は捨てるだけ」と思えば、泥汚れが気になる場所も躊躇（ちゅうちょ）なく拭き掃除ができます。
・蛇口の曇り取り：
蛇口周りの水あかも、マイクロファイバーなら洗剤なしでピカピカになります。毎日の最後に本品でサッと拭くことで、いつでもきれいな蛇口を保つことができます。1回で捨てる必要はなく、洗面所に1枚置いておくだけで便利です。
「ふきんを洗う手間を減らしたい」「キッチンペーパーを使い過ぎるのは罪悪感がある」という人にこそ、ぜひ試していただきたい一品。330円で手に入る「手軽さ」と「清潔さ」、そして「抜群の機能性」。コスパも家事のタイパもいいアイテムです。ぜひお試しください。
(文:矢野 きくの)