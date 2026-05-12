『SPA！デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』

『SPA！デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』

椿野ゆうこは、2000年8月1日、京都府生まれ。アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとして、2020年にデビュー。茨城大学で気象学を専攻し、2024年に気象予報士試験合格し、防災士資格も取得している賢女として知られている。最新情報は、Instagram（@tsubakinoyuko）で発信している。

後輩に誘われて、二郎系ラーメンへ。苦しむ僕を横目に、ペロリと余裕な彼女。すると、見かねた彼女が僕を…。そんな妄想を膨らませるシチュエーションを、椿野ゆうこが大胆に体現していく。

公開されたカットでは、スーツ姿でひとりラーメンを食す様子を激写。大盛りのラーメンを頬ばり苦しむ姿を見た隣の席の彼を「ちょっと休んでいきましょうか。介抱しますよ」と誘い、彼女の自宅へ。スーツをあれよあれよと脱いだ彼女のランジェリー姿や、色気たっぷりなカットが収録されている。

『SPA！デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

販売リンク：https://amzn.to/49uu7ci

The post 椿野ゆうこ、ランジェリー姿で美ボディ披露 デジタル写真集「色気マシマシ」誌面カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.