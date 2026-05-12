悔しさをバネにグランプリを獲得♡【俳優・綱啓永】が語る“今に至るまでの軌跡”とは？

今をときめくあの人に聞いた「人生のおハナシ」をご紹介。今回は、ドラマや映画を中心に大活躍中の俳優・綱啓永さんが語る、今に至るまでの「サクセスストーリー」をお届けします。挑戦し続ける綱さんの軌跡に勇気づけられること間違いなし♡

アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセスストーリーをたっぷり語ってもらいました。夢追い人のみんなにとって、きっとヒントになるはず♡

話題作への出演が続く注目の若手俳優・綱啓永さん。人気俳優の登竜門ともいえるコンテストで敗者復活からのグランプリを獲得するなど、これまでの俳優人生を語ってもらいました。

Check! 俳優・綱啓永は“ただの大学生”だった僕の思いもよらない未来

「小さい頃は、人前に立つなんて考えられないタイプでした。『この職業になりたい』と明確な夢を持ったこともなかったんです。

芸能界に入るきっかけは、『第30回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。まわりがすすめてくれたから『まずは挑戦してみよう』という気持ちだったんですけど、途中からどんどん本気になっていって。

だからベスト10に選ばれず審査に落ちたときは、かなりショックでした。その悔しさがあったからこそ、数名だけが選ばれる敗者復活戦の枠を勝ち取れたし、グランプリという結果を出せたんだと思います。

俳優になって最初の大きな転機は、デビュー後すぐに受けた特撮のオーディション。僕は落ちてしまって、同期のコが受かったんです。

それまでコンテストでグランプリをとった先輩方はみんな特撮シリーズに必ず出演していたんですよ。その歴史を僕で変えるわけにはいかないという謎の使命感があったんです。

だから役を勝ち取った同期を応援する気持ちと同時に、自分への悔しさも強くありました。それから、2度目のオーディションで『騎士竜戦隊リュウソウジャー』に受かったときはマネージャーさんとうれし泣きしましたね。あれは安堵というかプレッシャーが一気にほどけた瞬間だったと思います。

初の主演作のTBSドラマストリーム『恋愛のすゝめ』では、初めて“真んなかに立つ”経験をして、意識が大きく変わりました。プレッシャーもありましたが、まわりに支えてもらって乗り越えられたと思います。クランクアップのときには想いが溢れて泣いてしまって、自分でも驚きました。

印象に残っているのは、橋本じゅんさんと初めてのシーンを撮影したとき。『いい目をしてるな。がんばろうな』ってわざわざ言いに来てくださって。そう言ってもらえたことでギアが入りました。大先輩なんですがその後も仲よくさせてもらっていて、そういう出会いもあった大切な作品です。

昨年、一昨年とたくさんの作品に出演させていただいたんですが、『売れっ子』とはまだ全然、ほど遠いです！そう思える瞬間というとなんだろう……例えばアカデミー賞の舞台に立つことでしょうか。夢であり目標というか、その舞台に立てるまでは俳優はやめたくないと思っているので。

ただ、それと同じくらい、プライベートの自分の人生も大事にしたい。友人や家族とこのままずっと笑って過ごすことも、同じくらい叶えたい夢なんです。俳優という仕事を、自分の人生を豊かにするためのひとつとして、これからも続けていきたいと思っています」