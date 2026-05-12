タレント・実業家の三上悠亜が12日、自身のインスタグラムを更新し、台湾のチアリーダーの人気投票で1位を獲得したことを報告した。



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チアリーダーを務める台湾のバスケットボールチーム「フォルモサ・ドリーマーズ」の公式インスタグラムで、三上が2025-26シーズンの「TPBL ANNUAL AWARDS」で「人気チアガール賞」を獲得したことが伝えられた。インスタには三上が今年披露したさまざまなチアの姿とともに、日本語で「今年度人気チアガール賞」、英語でも「MOST POPULAR Cheergirl of the year」と記されている。



三上はチームのインスタを引用し、自身のインスタのストーリーズで「皆様の投票のおかげで人気投票1位を取ることができました チアの契約をして初めての年にとることができてとってもうれしいです」と喜んだ。チームのインスタでは、1位を伝えられた瞬間の動画も掲載されており「今年初めて入ったので、皆さんに認めて貰えるか不安だったんですけど、１位をいただけてすごく光栄です。謝謝大家（みなさんありがとう）」と笑顔を見せていた。



チームのインスタには「3位でも2位でもなく、悠亜ちゃんはリーグファン全員の心の中で『ナンバーワン』のチアリーダーです!ダンスの練習、チームへの溶け込み、試合のリズムへの適応など、悠亜ちゃんは多くの時間を費やしてきました。舞台裏での悠亜ちゃんの努力を目の当たりにしてきたので、今年の人気チアリーダーに選ばれたことが本当に嬉しいです!」というコメントが掲載されている。



三上は2024年に1試合だけゲスト的にチアリーダーを務め、2025年12月に「フォルモサ・ドリーマーズ」のチアリーダーチーム「フォルモサ・セクシー」正式メンバーとして加入していた。



（よろず～ニュース編集部）