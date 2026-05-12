「生前の麻央さんにしか見えない」市川團十郎、“最近の子供達”顔出しショット公開「ビックリです！」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月12日、自身のInstagramを更新。子どもたちの近影を公開しました。
【写真】仲良しな長女＆長男
コメントでは「勸玄くん…どう見ても生前の麻央さんにしか見えない」「2人の目が奥さまにそっくり」「團十郎さんのお若い頃に、カンカンがそっくりになってきていて、ビックリです！」「えーカンカンが麗華ちゃんより大きくなってる！？」「何気に勸玄さんお姉ちゃまの背を越しましたか？」「お2人を見てますとほんのり癒されます」「ご姉弟の仲の良さにホッコリです〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】仲良しな長女＆長男
「ご姉弟の仲の良さにホッコリ」團十郎さんは「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」とつづり、5枚の写真を投稿。1、5枚目が、長女・麗禾さんと長男・勸玄さんのツーショットです。1枚目では2人ともピースをしており、腕を組んでいるように見えます。5枚目は2人で並んで歩く後ろ姿です。身長が伸びたことが分かり、成長を感じます。
「麗禾とデート」4月21日には「麗禾とデートディズニーワールド」とつづり、麗禾さんと東京ディズニーランドを訪れた時の写真を投稿していた團十郎さん。こちらにも、ファンから「一瞬…､麻央さんに見えました」「大人っぽくなりましたね！綺麗な女性」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)