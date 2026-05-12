野村るな、デジタル写真集発売記念で魅惑の「Z世代柔肌Gカップ」を解禁♡

『SPA!デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』が発売された。リリースを記念し、厳選された誌面カットを公開された。

今回の撮影テーマは「秘書を目指す女の子の日常」だ。眼鏡をかけ、髪を後ろで結んだ知的な出で立ちの野村るなが、二人きりの空間で懸命に作業する姿を捉えている。才女のオーラを纏いながらも、どこか初々しさが残る佇まいが印象的だ。至近距離で見つめられる臨場感あふれる描写には、誰もが胸を高鳴らせるに違いない。

野村るな ©提供：週刊SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子

さらに、高いホスピタリティを持つ彼女が突如として誘惑を仕掛けてくる展開も。静寂の中で服を脱ぎ捨てれば、透き通るような白肌とボリューム感のあるバストが露わになる。白ソックスを履いたままベッドに横たわる姿は、見る者の衝動を強く刺激するはずだ。

野村るな ©提供：週刊SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子

表紙を飾るホルダーネックの編み込みオールインワンビキニも見逃せない。抜群のプロポーションが際立つ姿から、ベランダで一息つく無防備なカットまで、彼女の多彩な表情を収録。

野村るな ©提供：週刊SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子

ソファベッドや浴室で見せる自然体の姿、そして吸い込まれるような柔肌。そのすべてを凝縮した“Z世代のGカップボディ”を、ぜひ心ゆくまで堪能してほしい。

【プロフィール】

野村るな

2007年東京都生まれ。Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める。しなやかな体を生かしたポージングが武器で、3月に19歳をむかえた。

最新情報は公式X（@luna_nomura）などにて発信中！

提供：週刊SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子