国際卓球連盟（ITTF）は11日、2026年第20週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は12選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの3位を維持。また、松島輝空（個人）は8位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位、張本智に続く4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が位置している。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週から3つランクアップで15位。宇田幸矢（協和キリン）が2つ下げ29位、篠塚大登（東都観光バス）も33位となっている。

田中佑汰（ファースト）は42位、吉村真晴（SCOグループ）は51位。茺田一輝（協和キリン）は66位と。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、吉山僚一（日本大）はそれぞれ69位、70位で順位を8つ落とした。

また、坂井雄飛（愛知工業大学）は87位、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は91位と後退。今週は日本勢から12選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年5月11日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

3位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

15位（↑）：戸上隼輔

29位（↓）：宇田幸矢

33位（↓）：篠塚大登

42位（↓）：田中佑汰

51位（↓）：吉村真晴

66位（↓）：茺田一輝

69位（↓）：吉村和弘

70位（↓）：吉山僚一

87位（↓）：坂井雄飛

91位（↓）：及川瑞基