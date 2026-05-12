タレントの上沼恵美子（71）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Netflixの作品「地獄に堕ちるわよ」で話題沸騰中の細木数子さんについて語った。

動画では姉・芦川百々子さんと共に細木さんについてトーク。上沼は細木さんが大阪ローカルの自身の冠番組「快傑えみちゃんねる」の準レギュラーだったと明かし「非常に親しくさせていただいてたんです」と関係を告白。共に食事したり、台湾にロケに行ったり、京都の細木さん宅を訪れたりしたことなどを明かした。

「地獄に堕ちるわよ」も視聴したといい「Netflixうまいな〜！エンタメとしてよくできてたと思いますよ。細木先生とは親しくさせてもらってましたけども、悪いことしてたとか、霊感商法やとか、そんなんはごめんなさい。知らない」と語った。

ドラマでも描かれた島倉千代子さんとの確執については「先生は、島倉千代子さんはお嫌いでしたね。やっぱりあのウワサはそうなんやなと思いましたね。ちょっと…ちょっと言えない話はここありましたね」と証言。

「何かすごい恨みっていうんじゃなくて、確か島倉さんを細木先生は借金肩代わりして助けるわけです。それは事実やったと思うんですよ」としながら「その後搾取したとか、それも事実なのかもわからない。ずっと島倉さんについて地方公演行ったって中で、いろんな話、しゃべれない話あります。印象は“島倉さんのことは嫌いだったんやな”」と続け「そんな深い話は…しました！」とぶっちゃけ。「した。したけどここではしゃべれない。どちらも亡くなってることだから。でもまあ、好きじゃなかったなっていうのはあるんよね」と語った。