◇ナ・リーグ ドジャース3―9ジャイアンツ（2026年5月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。5回0/3を6安打3失点で降板した。今季2勝目はならなかったが、投球内容についてはデーブ・ロバーツ監督（53）も最大限の評価を与えた。

立ち上がりは万全だった。先頭の李政厚（イ・ジョンフ）に初球の外角高め97.7マイル直球（約157.2キロ）直球を捉えられたが、左翼手のT・ヘルナンデスがライナー性の打球をスライディングキャッチ。次打者・アラエス、シュミットと直球でいずれも左飛。わずかに7球で初回を終えた。

2回、先頭のディバースに右中間に先制ソロを許したが、崩れることはなかった。無死一塁から直球、スプリット、スライダーと異なる球種で3者連続三振。3回は1死満塁のピンチを招いたが、2回に被弾したディバースを直球で追い込み、最後はスプリットでタイミングを外して浅い右飛に打ち取る。次打者・ラモスもスライダーで三ゴロ。落ち着いて中軸を封じ、スコアボードに0を入れた。

4回に味方が集中打で逆転に成功。直後の5回は3者凡退で確実に締めた。しかし6回に落とし穴が待っていた。無死から連打で一、二塁のピンチを招くとラモスに三塁線を破る逆転の2点適時打を許した。佐々木は打球の行方を確認し、マウンド上で悔しそうに表情をゆがめた。直後、指揮官は交代を決断した。

佐々木の投球内容について「良かったと思います。本当にそう思います」と振り返った指揮官。「6回を投げ切るだけの球数はありましたし、6回1失点で終われた可能性もありました。三塁手の横を抜けていくゴロがあったからといって、それを悪い登板だったとは見ません。朗希は、自分の役割を十分に果たしていると思います」と奮闘を称えた。。

左肩の疲労で出遅れていたスネルが9日（同10日）のブレーブス戦で復帰。腰痛で8日（同9日）に負傷者リスト（IL）に入ったグラスノーも最短復帰する見通しで、今後、ローテーション再編が行われる見通しだけに、佐々木には安定感が求められる。