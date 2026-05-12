¡Ú¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬¡Û½Â¾Ð¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤È¤Î¶¦±é¤òÇ®Ë¾à µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ¾ÀÜÀ¸¤Ç¥Í¥¿¤¬¸«¤é¤ì¤ëá¡ÖGMO ½ÂÃ«¥¨¥ó¥¿¥áº×2026¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ
¡ÖGMO ½ÂÃ«¥¨¥ó¥¿¥áº×2026¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥í¥Ã¥Á¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬¡Û½Â¾Ð¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤È¤Î¶¦±é¤òÇ®Ë¾à µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ¾ÀÜÀ¸¤Ç¥Í¥¿¤¬¸«¤é¤ì¤ëá¡ÖGMO ½ÂÃ«¥¨¥ó¥¿¥áº×2026¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤äÊ£¹ç»ÜÀß¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£º£Ç¯¤Î7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1ÆüÌÜ¤Î¡ÖJAME ½Â¾Ð¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢à´ñÀ×¤Î2Æü´Ö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÀèÇÚÊý¤¬»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«á¤È´¶³´¿¼¤²¡£à³Æ»öÌ³½ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ßá¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢2ÆüÌÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥í¥Ã¥Á¤ÎÃæ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¦±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤µ¤óá¤È²óÅú¡£àµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ¾ÀÜÀ¸¤Ç¥Í¥¿¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¼«¿È¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ßá¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁêÊý¤Î¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦¾®Âô°ì·É¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£à¾®Âô¤µ¤ó¤¬µÙ¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¾ÆÆù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®Âô¤µ¤ó¤ËÔú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£á¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ïà¤½¤³¤Ï¥³¥«¥É¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤¬¡ª¡ÊÊ§¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¡¢¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©á¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Ïà·ë¹½·Ý¿ÍÂô»³¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ÖËÍ¤¬¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¶¤¬Ôú¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤â¤¦ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹á¤È¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤Î°ìÌÌ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û