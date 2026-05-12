「かなしみ」…炭焼きレストランさわやか、新静岡セノバ店が5・13閉店 一方で御殿場などに新設、改装休業店舗も【一覧】
「炭焼きレストランさわやか」は、新静岡セノバ店を5月13日をもって閉店する。12日までに公式サイトなどで発表した。
【動画】さわやかのハンバーグ、炭火の上で一気に焼き上がる様子
「炭焼きレストランさわやか 新静岡セノバ店は2026年5月13日（水）をもって閉店いたします」と伝え、「長い間応援いただき誠にありがとうございました」と感謝。「今後は近隣店舗のご利用をお願いいたします」と呼びかけている。
公式Xでは「かなしみ」「たくさんの思い出をありがとうございました！」「セノバ店の接客大好きでした」「地元民じゃない者にとっては一番行きやすくてありがたかったです」など、多数の声が寄せられている。
このほか公式サイトでは、各店舗の新設・閉店・休業などが公表されている。下記の通り。
■新静岡セノバ店 5月13日（水）閉店
■静岡瀬名川店 6月18日（木）から改装休業 9月18日（金）リニューアルオープン予定
■マークイズ静岡店 7月10日（金）オープン予定
■御殿場ぐみ沢店 12月1日（火）オープン予定
※5月12日時点
【動画】さわやかのハンバーグ、炭火の上で一気に焼き上がる様子
「炭焼きレストランさわやか 新静岡セノバ店は2026年5月13日（水）をもって閉店いたします」と伝え、「長い間応援いただき誠にありがとうございました」と感謝。「今後は近隣店舗のご利用をお願いいたします」と呼びかけている。
公式Xでは「かなしみ」「たくさんの思い出をありがとうございました！」「セノバ店の接客大好きでした」「地元民じゃない者にとっては一番行きやすくてありがたかったです」など、多数の声が寄せられている。
このほか公式サイトでは、各店舗の新設・閉店・休業などが公表されている。下記の通り。
■新静岡セノバ店 5月13日（水）閉店
■静岡瀬名川店 6月18日（木）から改装休業 9月18日（金）リニューアルオープン予定
■マークイズ静岡店 7月10日（金）オープン予定
■御殿場ぐみ沢店 12月1日（火）オープン予定
※5月12日時点