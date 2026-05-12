「なんか違和感があると思ったら」モナキ、マクドナルドとのコラボが話題に！「多分別人でしんだwwww」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）アカウントは5月11日、投稿を更新。4人組男性グループ・モナキとのコラボレーション画像を公開し、話題となっています。
【画像】「なんか違和感があると思ったら」「多分別人でしんだwwwwwww」
X上では「ケンケンどうした？」「なんか違和感があると思ったらケンケンだれ!?」「多分別人でしんだwwwwwww」「AI高画質化とかした？」「影武者？」「もうちょい笑顔でいてくれ笑」など、メンバーのケンケンさんへのコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】「なんか違和感があると思ったら」「多分別人でしんだwwwwwww」
「ケンケンどうした？」同アカウントは「もし発売されるなら、こんなジャケットですかね…？」と投稿。「グリマスシェイク」とモナキのコラボレーションを記念し、デビューシングル『ほんまやで なんでやねん しらんけど』のジャケットのパロディー画像を公開しています。しかし、ファンからは意外な反応が上がっています。
メイキング動画も公開モナキの公式YouTubeチャンネルも同日、投稿を更新。「グリマスシェイク」とのコラボレーション撮影のメイキング動画を公開しています。撮影の裏側に密着しているので、気になった人はぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)