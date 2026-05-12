山本は「日本を代表する捕手として高い評価を得ている選手」

DeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手との2対1のトレードについて、木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長のコメントを発表。木村社長は「大きな決断」と述べた。

木村社長は「悲願のリーグ優勝に向け、そして中長期的に常勝チームであるために、大きな決断をさせていただいたことをここにご報告させていただきます。山本祐大選手はベイスターズの中心選手としてチームを牽引してくれました。これまでの多大なる貢献に、深く敬意を表するとともに、心から感謝しております」とファンに報告した。

その上で「日本を代表する捕手として高い評価を得ている選手であることは間違いありませんし、今後もこれまで以上に野球界にインパクトを残す素晴らしい選手だと思っています。山本選手のこれからのさらなる活躍を願っております」とエールを送った。

また、獲得した尾形については「150キロ台後半を連発する力強いストレートを持ち味に高い奪三振能力を有する投手」。井上についても「逆方向にも長打が打てる高い技術を持つ若い右の強打者として、近い将来ベイスターズの中軸を担える選手です」と期待を寄せていた。（Full-Count編集部）