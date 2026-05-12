サンリオのキャラクター人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の中間順位が発表されました。

2026年5月12日に公開された中間順位では、初回速報で2位だった「ポムポムプリン」が逆転し1位に輝いています。

30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」が、このまま2連覇を達成するのか注目が集まるイベントの途中経過をお伝えします。

サンリオ「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表

投票期間：2026年4月9日11時〜5月24日23時59分

結果発表：2026年6月28日13時（1〜90位）

参加キャラクター：90キャラクター

この中間順位は、5月24日までの投票期間中に行う最後の順位発表となります。

投票開始の4月9日11時から、5月6日23時59分までのWEB投票を集計した順位です。

サンリオショップ投票や、量販店専門店の投票カードによる投票も含まれています。

最終結果は、6月28日にパシフィコ横浜で開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のステージにて発表されます。

中間順位トップ20

中間順位で1位となったのは、昨年9年ぶりに1位に輝いた「ポムポムプリン」。

初回速報では2位でしたが、海外でも高い支持を集め、見事に首位へ浮上しました。

続く2位に「シナモロール」、3位に「ポチャッコ」がランクインし、上位陣のデッドヒートが繰り広げられています。

1位：ポムポムプリン

2位：シナモロール

3位：ポチャッコ

4位：クロミ

5位：ハローキティ

6位：マイメロディ

7位：あひるのペックル

8位：ハンギョドン

9位：リトルツインスターズ

10位：バッドばつ丸

11位：タキシードサム

12位：こぎみゅん

13位：マイスウィートピアノ

14位：はなまるおばけ

15位：けろけろけろっぴ

16位：ウィッシュミーメル

17位：ウサハナ

18位：がおぱわるう

19位：コロコロクリリン

20位：ぐでたま

昨年31年ぶりのトップ10入りを果たした「あひるのペックル」は、初回速報から順位を落とすことなく7位をキープ。

さらに、マイメロディのお友だちである「マイスウィートピアノ」が大幅に順位を上げ、13位にランクインして勢いを見せています。

中間順位トップ6キャラクターからのコメント

1位に輝いたポムポムプリンは、以下のように感謝をコメント。

みんな〜たっくさんのエールをどうもありがとう！

とっても嬉しいよ〜。

ぼくからポムポムエールを送るよ！

ポムポム〜♪

みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆

2位のシナモロールは、以下のようにファンへメッセージ。

たくさんのエール、どうもありがとう！

みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ♪

さいごまでいっしょに楽しもうね！

3位のポチャッコは、以下のように喜びを語っています。

たくさんのエールをありがとう！

みんなの気持ちが嬉しくて、ボク、自然と顔がニコニコしちゃう♪♪

みんなもニコニコ、最後まで一緒に楽しもうね！

4位のクロミは、以下のように意気込みを語っています。

いっぱい応援してくれてサンキュー★

アンタたちのエールちゃんと受けとってるよ！

さいごまでアタイらしくがんばるから、アンタたちも笑顔で楽しむんだよ！

5位のハローキティは、以下のようにコメント。

たくさんの応援を、どうもありがとう！

みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい♡

後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪

6位のマイメロディは、以下のように気持ちを語っています。

たくさんのおうえん ありがとう♡

みんなからのえーるでぽかぽかしたきもちになったよ♡

みんなもメロディもぽかぽかでにこにこね♡

海外順位トップ5（国・地域ごと）

「ポムポムプリン」は海外ランキングでも人気が沸騰！

中国大陸、台湾地区、シンガポール、韓国、アメリカ、ブラジル、イギリス、イタリア、ドイツ、オーストラリア、スペインの11の国と地域で暫定1位を記録しました。

日本国内のみならず、世界中で高い支持を集めていることがわかります。

また、香港地区では「あひるのペックル」、フランスでは「シナモロール」、タイでは「yoshikitty」が1位を獲得しています。

第41回特別賞

「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」が設けられています。

中間順位発表で見事41位に輝いたのは、「おさるのもんきち」。

最終結果で誰がこの特別賞を手にするのかも見どころの一つと言えます。

2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門 中間順位

企業や地方自治体などのキャラクターと、サンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。

中間順位トップ3も合わせて発表されました。

1位：しろたん×サンリオキャラクターズ（クリエイティブヨーコ）

2位：ラッピー×サンリオキャラクターズ（TBSグロウディア）

3位：ベルクック・くぅ・ぐぅ・るぅ×はぴだんぶい（ベルク）

1位には、「たてごとアザラシ」をモデルにしたキャラクター「しろたん」とのコラボレーションがランクインしています。

2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門 中間順位

今年新設された「ハッピリーナフレンズ部門」の中間順位も公開されました。

この部門には10キャラクターがエントリーしています。

「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞において、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が1位を獲得する快挙を見せました。

アニバーサリーイヤーを迎えたポムポムプリンが逃げ切るのか、他のキャラクターが逆転するのか、最後まで目が離せない展開が続きます。

サンリオ「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表の紹介でした。

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