有村架純、“おそろいタンクトップ”なかやまきんに君からのお茶注ぎに大笑い「いつもより国産を感じます」
俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。
【写真】“パワー”をこめたなかやまきんに君＆笑顔の有村架純
おなじみのタンクトップ衣装で登場したなかやまきんに君に、有村は「いいですねそれ」と絶賛。正面には「純」のロゴ、裏側には「日本茶を世界へ」と書かれたオリジナルのタンクトップ姿で「有村さんもお揃いですね」とボケをかまし、お茶を注ぐパフォーマンスを披露した。さっそくなかやまきんに君が淹れたお茶を飲んだ有村は、「重みが違う。いつもより国産を感じます」と美味しく頂戴。
さらに2人は、食生活のこだわりや100％ゆずれないことも披露。有村は、料理の工程は体に優しいもの、いいものを使うことを意識しているそうで、「お水よりもお茶と一緒に食事を楽しむことが多いです」と語った。一方なかやまきんに君は、朝食は毎朝同じメニューを食べているという。茹でた鶏の胸肉、野菜を塩でなど、自分に合う食材を集めていまの形になったことを明かした。
100％ゆずれないことには、2人のストイックさが。有村は、「あんまり強いこだわりはないが、強いて言うならお芝居においては無理をすることも必要なので、仕事は諦めないこと」と話し、筋トレ歴30年にもなるなかやまきんに君は、「お笑いでは譲ることばっかりだが、筋肉とお茶は裏切らないといってもいいんじゃないか、ヤー！」と笑いをかっさらった。
最後に、未来でやってみたいことを明かした2人。なかやまきんに君は、「70歳、80歳になってもパワーを届けられるよう頑張りたいと思います」とさすがの徹底ぶりをみせ、有村も、「なかやまきんに君のストイックさを見習って向上心をもちながら長くお仕事を続けていきたいですし、ヘルシーな人間でありたいですね」と笑顔をみせた。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。
【写真】“パワー”をこめたなかやまきんに君＆笑顔の有村架純
おなじみのタンクトップ衣装で登場したなかやまきんに君に、有村は「いいですねそれ」と絶賛。正面には「純」のロゴ、裏側には「日本茶を世界へ」と書かれたオリジナルのタンクトップ姿で「有村さんもお揃いですね」とボケをかまし、お茶を注ぐパフォーマンスを披露した。さっそくなかやまきんに君が淹れたお茶を飲んだ有村は、「重みが違う。いつもより国産を感じます」と美味しく頂戴。
100％ゆずれないことには、2人のストイックさが。有村は、「あんまり強いこだわりはないが、強いて言うならお芝居においては無理をすることも必要なので、仕事は諦めないこと」と話し、筋トレ歴30年にもなるなかやまきんに君は、「お笑いでは譲ることばっかりだが、筋肉とお茶は裏切らないといってもいいんじゃないか、ヤー！」と笑いをかっさらった。
最後に、未来でやってみたいことを明かした2人。なかやまきんに君は、「70歳、80歳になってもパワーを届けられるよう頑張りたいと思います」とさすがの徹底ぶりをみせ、有村も、「なかやまきんに君のストイックさを見習って向上心をもちながら長くお仕事を続けていきたいですし、ヘルシーな人間でありたいですね」と笑顔をみせた。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。