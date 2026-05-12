なにわ男子・西畑大吾、ICL手術を報告「人生変わりました」
【モデルプレス＝2026/05/12】なにわ男子の西畑大吾が、5月9日放送のグループの冠レギュラーラジオ番組『なにわ男子の初心ラジ！』（ニッポン放送／毎週土曜22時30分〜）に出演。ICL手術を受けたことを報告した。
【写真】西畑大吾＆道枝駿佑“身長差逆転”ラジオオフショット
近況トークのコーナーで、西畑は「僕ここでたぶん初出し。初出ししてもいいかな？と思ったんですけど」と切り出し「僕、最近ICL手術をしまして。最近視力を買ったんですよ」と目の中に小さなレンズを入れて視力を矯正する手術を受けたことを報告した。
さらに、西畑は「最近、何買ってよかったですか？って言われたら『視力です』って答えるくらい、もうすごくて！！」と感動した様子でコメント。「僕、裸眼で測ったら0.03〜0.05って言われたんですね。今、僕視力2あります！両目」と説明し「コンタクト外したり、メガネ付けたり、これから一生っていうのが何か嫌やなって思って、まとまったお休みいただいて手術しまして」と手術を決意した理由も明かした。
続けて「もうね、僕はすごくいいなと思いました。朝起きて裸眼の状態で遠くまで見えるし」「コンタクトを付けんでいいから楽。私生活が段違いに変わりました」と生活の変化を告白。そして「アイドルっていう仕事をしてるから、やっぱり遠くまで見たいやん。僕らはライブになったら視力8とかになるけどな」「僕プラスして10です！ライブのとき僕10になります」と冗談を交えつつ「最近お金を出したもので1番よかったかな〜。ちょっと人生変わりましたね」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】西畑大吾＆道枝駿佑“身長差逆転”ラジオオフショット
◆西畑大吾、ICL手術を報告
近況トークのコーナーで、西畑は「僕ここでたぶん初出し。初出ししてもいいかな？と思ったんですけど」と切り出し「僕、最近ICL手術をしまして。最近視力を買ったんですよ」と目の中に小さなレンズを入れて視力を矯正する手術を受けたことを報告した。
◆西畑大吾「人生変わりました」
さらに、西畑は「最近、何買ってよかったですか？って言われたら『視力です』って答えるくらい、もうすごくて！！」と感動した様子でコメント。「僕、裸眼で測ったら0.03〜0.05って言われたんですね。今、僕視力2あります！両目」と説明し「コンタクト外したり、メガネ付けたり、これから一生っていうのが何か嫌やなって思って、まとまったお休みいただいて手術しまして」と手術を決意した理由も明かした。
続けて「もうね、僕はすごくいいなと思いました。朝起きて裸眼の状態で遠くまで見えるし」「コンタクトを付けんでいいから楽。私生活が段違いに変わりました」と生活の変化を告白。そして「アイドルっていう仕事をしてるから、やっぱり遠くまで見たいやん。僕らはライブになったら視力8とかになるけどな」「僕プラスして10です！ライブのとき僕10になります」と冗談を交えつつ「最近お金を出したもので1番よかったかな〜。ちょっと人生変わりましたね」と語っていた。（modelpress編集部）
／— なにわ男子の初心ラジ！【公式】 (@naniwadanshiann) May 9, 2026
ニッポン放送
なにわ男子の #初心ラジ !
第215回放送中
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今日の担当は、前回に引き続き
道枝駿佑さんと西畑大吾さんです!!
是非お聴きください♪ pic.twitter.com/hmOSWYiGpJ
情報：ニッポン放送
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