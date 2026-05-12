PURPLE BUBBLEの新曲「いきぬく」が、森永製菓“inゼリー”のWEB CM『フレフレ、ぼくら ⺟校にinゼリー2026』タイアップソングに決定した。WEB CM公開がスタートした。

新曲「いきぬく」は、今年2⽉開催の初ワンマンライブにて未発表曲として披露されたストレートでアグレッシヴなギターロックナンバーだ。作詞/作曲を務めたK-taring(Vo&G)の“曲がりなりにも⾃分らしく⽣きていく”というメッセージのもと、⼒強さと優しさが同居した楽曲に仕上がっている。

WEB CM『フレフレ、ぼくら ⺟校にinゼリー2026』は、全国のがんばる⾼校⽣を応援するキャンペーンCMだ。帰宅部の主⼈公が⽂化祭担当になり、inゼリーを配りながら仲間を集めるストーリーを縦型のVlog⾵な映像で描かれた。まっすぐな⻘春を感じさせる学校⽣活をPURPLE BUBBLE の「いきぬく」が爽やかに彩る。

■＜PURPLE BUBBLE TOUR 2026＞

10⽉25⽇(⽇) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

open17:00 / start17:30 ※2MAN

10⽉31⽇(⼟) 愛知・名古屋RAD NINE

open17:00 / start17:30 ※2MAN

11⽉01⽇(⽇) ⼤阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open17:00 / start17:30 ※2MAN

11⽉14⽇(⼟) 福岡・LIVE HOUSE Queblick

open17:00 / start17:30 ※2MAN

12⽉06⽇(⽇) 東京・代官⼭UNIT

open16:45 / start17:30 ※ONE MAN

詳細：https://eplus.jp/purplebubble/