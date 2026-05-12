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マーケティング侍が解説。ビジネスで「ほどほど」を狙うのが最も危険な理由と、成功者が実践する戦略設計

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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「極端なリスクをとりまくっても失敗しない方法はこれ！社長が絶対知るべきビジネス戦略設計とは？」と題した動画を公開。マーケティング侍ことりゅう先生が、投資やビジネス、さらには人生においても応用可能な「バーベル戦略」について解説した。



りゅう先生はまず、多くの人が陥りがちな思考として「安全すぎるとつまらないが、リスクが高すぎると怖い」という理由から、バランスが良いと思われる「中間」を選択してしまう傾向を指摘。しかし、この戦略の核心は、その「中間をあえて捨てる」ことにあるという。



「バーベル戦略」とは、もともと投資の世界で使われる用語で、その名の通りウェイトリフティングで使うバーベルの形状に由来する。両端に重いおもりがあり、真ん中の棒は細い。これを戦略に応用し、「極端に安全なもの」と「極端にリスクのあるもの」の両極端にリソースを配分する考え方だ。りゅう先生は、「現実には、中間こそが意外と一番リスクが見えにくい」と述べ、中途半端なポジションが想定外の事態に最も弱いと警鐘を鳴らす。



この戦略はビジネスにも応用できる。りゅう先生は、自身のビジネスの9割がサブスクリプション型で成り立っていることを明かし、これを「守り」の基盤、すなわち「超安全ゾーン」と位置づける。この安定した土台があるからこそ、失敗しても致命傷にならない範囲で、当たれば一気に認知が跳ねるような「攻め」の施策、つまり「超リスクゾーン」への挑戦が可能になるのだという。



りゅう先生は、「人が攻められない最大の理由は、能力や勇気がないからではない。『失敗したら終わる』という恐怖だ」と分析。この恐怖を取り除くために、まずは絶対に崩れない「守り」の土台を構築することが重要だと説く。安定した土台があってこそ、人は初めて破壊力のある「賭け」に挑むことができるのだ。



動画の最後で、りゅう先生は「インカムの本質は『ラクして稼ぐ』ことではない。『攻める』ための精神の安定装置なのだ」と締めくくった。バーベル戦略は、単なる投資手法ではなく、安定と挑戦を両立させ、人生を豊かにするための哲学ともいえるだろう。