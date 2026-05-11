朝7時、開園前の保育園に突撃するワーママ→「私も忙しいんで」我が子より仕事を優先する親の正体【作者に聞く】
【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログに『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園での勤務経験がある作者の体験談をもとに、フィクションを交えて描かれた作品だ。今回は本作のあらすじをお届けするとともに、作中に登場する母親の言動について作者に話を聞いた。
■開園前の保育園に響く声…ルール違反の保護者
音喜多あいかさんは息子の・はると君を抱きかかえながら保育園に行くと、開園前にもかかわらず「おはようございまーす！」と大きな声であいさつをする。担任の先生が「開園の7時前はこちらも準備があるので…」と注意すると、あいかさんは「私も仕事行く準備で忙しいんです！」と感情をあらわにする。
連絡帳には今日も19時ごろの迎えと記載があるが、実際は19時を過ぎることが多く、ほかの先生たちも困惑している。仕事を優先する両親の姿を見て、先生たちははると君のことを心配している。
■「今日は休みです」発熱時も連絡が取れない母親
ある日、はると君が保育園で38.5度の熱を出したため、多屋先生はあいかさんの携帯に電話をする。しかし電話に出ず、職場に連絡を入れると、なんとあいかさんは今日仕事が休みであることが発覚する。その後、父親に電話をかけると、大きなため息をつかれ「僕からも妻に一度かけてみるので、もう少し待ってもらえますか？」と言われる。
多屋先生は現状をほかの先生と共有し、音喜多家に対して不審に思い始める。19時を過ぎてようやくあいかさんが迎えに来たため、はると君の状態と、職場に連絡をした事実を伝える。するとあいかさんは深いため息をつき、不機嫌そうな表情ではると君を抱きかかえて帰っていく。
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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