全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が5月9日から高知大丸で始まっています。

初回にご紹介するのは「初登場のお店」です。



高知大丸で9日から始まった「シューイチ全国うまいもの博」は、日本テレビ系列の放送局が厳選した 行列ができる名店の商品や話題のスイーツなどを集めた人気のイベントです。



2026年は高知初登場の5店を含む27店が出店しています。





①【おきな屋・赤い林檎（青森）ハートアップルパイ】■樺山アナウンサー＆おきな屋・赤い林檎「最初はこちら！ハート形がかわいいこのアップルパイ！乙女心くすぐられますね～こんにちは！こちらはどんなアップルパイですか？」「青森県産の希少な紅玉リンゴをふんだんに使ったハート型のアップルパイです。」「その場で焼いているんですか」「このリンゴを半分にカットしてその場で焼いています」「贅沢ですね」「かなり贅沢なアップルパイとなっています」「けっこう大きさもあって紅玉リンゴのおいしさを存分に味わえそう。これはハート撃ち抜かれちゃうこと間違いありません」②【THE LAB NAGOYA（愛知）THE chocola】■樺山アナウンサー＆THE LAB NAGOYA「こちらにはおいしそうなガトーショコラ。オンラインで今1年待ちの人気商品で、きょう（11日）も一日30本限定だが本日の分はすでにこれだけ。午前からすごい人気。どんなガトーショコラですか？」「味にもこだわっているが食感に一番こだわっている。チョコレートの雲を食べているようなふわふわシュワシュワしたエアリーな食感」「断面からきめ細かさが伝わる。フォークもすっと入るほんとだ！チョコレートの雲みたい。なめらかで口の中で溶けていくあっという間に無くなる。こんなにエアリーなガトーショコラはじめて食べた」7000円という高級ガトーショコラですが、食べてみる価値ありの逸品です。そして東京から、クリスピークリームドーナツも出店。人気商品の12個入りドーナツボックスなどを販売しています。こちらは数量限定で5月13日までの販売なのでお早めに！③【銀座 鮨たじま （東京）極上握り】■樺山アナウンサー「おいしそうなお寿司！豪勢！こちらでは、目の前で職人さんがお寿司を握ってくれています！銀座から出店、銀座 鮨たじまです」こちらでいただけるのが、うに、あわびなど豪華なネタを詰め込んだ極上握りです。■樺山アナウンサー＆銀座 鮨たじま「こだわりはどんなところですか？」「赤酢のシャリと天然のインドマグロを使ったお寿司です。」「極上握りにも入っている？」「極上握りにも入っている。こだわりは北海道のウニを使っている 生のウニなのでおいしいと思う」「こだわりの詰まった江戸前寿司、今なら高知で食べられちゃいますよ」④【鉄板ダイニング誉（宮城）仙台牛モモステーキと牛たん食べ比べ弁当 】■樺山アナウンサー「おいしそうなお肉！見てるだけでよだれが出きそう。」こちらは宮城からの鉄板ダイニング誉。■樺山アナウンサー＆鉄板ダイニング誉「こちらはどんなお肉ですか？」「仙台牛をメインとして仙台名物の牛タン、こちらの2種類。それから仙台牛のカルビを合わせたお弁当を提供しています。こちらが牛タンです。」「いい照りでおいしそう！噛めば噛むほどうまみが出て来てこんなに分厚いのに簡単に噛み切れる。やわらかい」みなさんもこの機会にご家族や友人と贅沢な食べ比べをしてみてはいかがですか？シューイチ全国うまいもの博は5月18日まで開かれています。