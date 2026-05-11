１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

【新華社北京5月11日】中国北京市海淀区の玉淵潭公園で10日、子育てをするカンムリカイツブリがカメラに捉えられた。（郭連友）

１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

１０日、玉淵潭公園で撮影したカンムリカイツブリ。（北京＝新華社配信／郭連友）