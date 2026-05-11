南佳孝、名曲「スローなブギにしてくれ」の制作秘話 指示内容は「スローなブギだよ」
音楽プロデューサーの小室哲哉（67）、俳優の野村宏伸（60）が11日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画『天と地と』（1990）の舞台あいさつに登壇した。
【別カット】舞台あいさつに登壇した小室哲哉、野村宏伸、南佳孝
角川映画50周年プロジェクトとして、今月1日から開催中の『角川映画祭』。角川映画の代表作の1本である『天と地と』が35年ぶりに上映された。また、『角川映画音楽祭』が8月9日にBunkamuraオーチャードホールで開催されることも決定し、小室哲哉、野村宏伸に加え、南佳孝（『スローなブギにしてくれ』の主題歌を担当）、マリーン（『キャバレー』の主題歌を担当）、藤井空（ジャズトランペッター、ピアニスト）の参加も発表された。
『天と地と』の舞台あいさつ後に、『角川映画音楽祭』の発表イベントも行われ、出演者が参加。角川春樹氏が製作を担当した『スローなブギにしてくれ』（1980）の主題歌は南佳孝の「スローなブギにしてくれ（I want you）」だった。印象的な曲となっているが、南は「角川春樹さんから『ぜひやってほしい』ということで。片岡義男さんの原作も大好きだったので『ぜひやらせてください』と。角川さんと、いろいろ話したら僕のデビューアルバムを聞いていてくれて、それがすごくうれしかった。台本を先に渡されて、曲はすぐにできました」とした。その後に裏話。「どういう感じの曲にしていいかわからなかったんです。片岡義男さんにどんな感じの曲か聞いたら『スローなブギだよ』と言われて（笑）。まんまじゃん、と」と苦笑いしつつ「印象的なメロディを意識した」と制作秘話を明かしていた。
【別カット】舞台あいさつに登壇した小室哲哉、野村宏伸、南佳孝
角川映画50周年プロジェクトとして、今月1日から開催中の『角川映画祭』。角川映画の代表作の1本である『天と地と』が35年ぶりに上映された。また、『角川映画音楽祭』が8月9日にBunkamuraオーチャードホールで開催されることも決定し、小室哲哉、野村宏伸に加え、南佳孝（『スローなブギにしてくれ』の主題歌を担当）、マリーン（『キャバレー』の主題歌を担当）、藤井空（ジャズトランペッター、ピアニスト）の参加も発表された。