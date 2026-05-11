八村倫太郎、日曜劇場「ＧＩＦＴ」吉瀬美智子からの差し入れ公開「食べるのがもったいない可愛さ」「心遣いが素晴らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が5月10日、自身のInstagramを更新。女優の吉瀬美智子からの差し入れを公開した。
【写真】6人組グルメンバー「イラスト入りでセンス抜群」共演女優からの差し入れ
TBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演している八村は「＃日曜劇場ギフト 第5話ご視聴ありがとうございました」と感謝。「第一章が完結しました。どんどんまとまって熱くなっていくブルズ。これからの展開に引き続きご注目ください！」と呼びかけた。
さらに「＃吉瀬さんが差し入れてくださったブルズメンバーチョコ ＃すごくかわいい」と記し、共演する吉瀬からの差し入れを披露。同作で八村演じる中山好太郎が所属する車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」をイメージしたチョコレートで、パッケージに似顔絵のイラストと「KOTA」と愛称がプリントされた可愛らしい仕上がりとなっている。
この投稿は「心遣いが素晴らしい」「イラスト入りでセンス抜群」「これは嬉しすぎる」「食べるのがもったいない可愛さ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】6人組グルメンバー「イラスト入りでセンス抜群」共演女優からの差し入れ
◆八村倫太郎、吉瀬美智子からの差し入れ披露
TBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演している八村は「＃日曜劇場ギフト 第5話ご視聴ありがとうございました」と感謝。「第一章が完結しました。どんどんまとまって熱くなっていくブルズ。これからの展開に引き続きご注目ください！」と呼びかけた。
◆八村倫太郎の投稿に「これは嬉しすぎる」と反響
この投稿は「心遣いが素晴らしい」「イラスト入りでセンス抜群」「これは嬉しすぎる」「食べるのがもったいない可愛さ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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