

2026年3月に開業した「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」。その中心となる文化拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」が、ユネスコ本部が創設した世界的建築賞「ベルサイユ賞」において「世界で最も美しいミュージアム 2026」リストのひとつに選出されました。日本の施設としては、広島県大竹市の「下瀬美術館」に続く2館目の快挙です。隈研吾氏が外装デザインを手がけた“都市の中の緑の丘”のような螺旋状の建築美はもちろん、鉄道発祥の地としての歴史と未来をつなぐ役割が国際的に高く評価されました。本記事では、世界が認めたMoN Takanawaの見どころや、鉄道ファン必見の絶景ポイント、そして2026年末の最終選考に向けた動向を詳しく解説します。

ユネスコが認めた「世界で最も美しいミュージアム 2026」

「MoN Takanawa」外観 （Photo: Yasuyuki TAKAKI）

2015年にユネスコ本部で創設された「ベルサイユ賞（Prix Versailles）」は、世界各地の優れた現代建築プロジェクトを顕彰する世界的な建築賞です。その審査基準は、革新性や創造性に加え、地域遺産の反映、生態系への配慮、社会的交流といった「インテリジェント・サステナビリティ」の原則に基づいています。

今回「世界で最も美しいミュージアム 2026」には、MoN Takanawaを含めアラブ首長国連邦や中国、アメリカなどから全7施設が選出されました。2026年末には最優秀賞や特別賞が発表される予定です。

この選出は、単なるデザインの美しさだけでなく、JR東日本が推進する「TAKANAWA GATEWAY CITY」のまちづくり全体が、サステナブルな建築の実現において世界的なモデルケースとして認められたことを意味します。世界ベルサイユ賞機構の事務総長も「東京に新たな可能性を示している」と高く評価しており、日本の都市開発が国際的なプレゼンスを高める契機となるでしょう。

【参考】高輪ゲートウェイシティがグランドオープン！ 最大級の食エリア「MIMURE」や隈研吾設計の文化拠点「MoN」など見どころを徹底解説（※2026年4月掲載） https://tetsudo-ch.com/13025808.html

隈研吾氏が手掛けた「都市の中の緑の丘」

上から見た「MoN Takanawa」。スパイラル状であることがよく分かります（画像：鉄道チャンネル）

MoN Takanawaの外装デザインは、日本を代表する建築家である隈研吾氏が担当しました。緑豊かな螺旋状（スパイラル）のフォルムが特徴で、大地から空へと立ち上がるような構造になっています。隈氏は「都市の中にひとつの緑の丘を作ろうと考えた」とコメントしており、建物の内外を自由に行き来しながらアートやパフォーマンスを楽しめる空間を目指しました。

「MoN Takanawa」館内1階（Photo: Yasuyuki TAKAKI）

内装は品川開発プロジェクト設計共同企業体が手掛け、段差のある床とスロープが緩やかに連続する立体構成を採用しています。

日本の鉄道発祥の地である高輪に、あえて直線的ではない「スパイラル」の建築を置いた点に、文化は過去・現在・未来が重なり合いながら広がるという強いメッセージを感じます。鉄道ファンにとっても、かつて海上をSLが走った歴史的遺構のそばに、最先端の生態系に配慮した建築がそびえ立つコントラストは、この街ならではの大きな見どころです。

「100年先へ文化をつなぐ」MoN Takanawaの役割

「The Museum of Narratives」の頭文字からなる「MoN」という名称には、新しい世界への「門」と、未来を考え創造するための「問（問い）」という2つの意味が込められています。

運営を担う一般財団法人JR東日本文化創造財団は、伝統から最新テクノロジーまでを融合させ、国際的な共創や交流を生み出す実験的なミュージアムとして同館を位置づけています。

トレインテラス（Photo: Yasuyuki TAKAKI）

すでに開館から多くの人々が訪れているMoN Takanawa。館内にはライブシアターや和空間のほか、鉄道ビューを楽しめるテラスなども完備されており、街歩きや鉄道ビュースポットとしても注目を集めています。以下の関連記事では、館内の詳細な見どころや限定グルメを紹介していますので、ぜひお出かけの参考にしてください。

【参考】高輪ゲートウェイシティ文化拠点「MoN Takanawa」レポ【3/28開業】 隈研吾建築の外装デザインや鉄道ビューの絶景、限定グルメまで紹介（※2026年3月掲載） https://tetsudo-ch.com/13025679.html

世界基準の美しさと、日本の鉄道文化が交差する『MoN Takanawa』。単なる美術館の枠を超えたこの場所は、100年後の未来にどんな物語を伝えていくのでしょうか。今週末は、進化した高輪の街で『世界が認めた建築美』と『鉄道の歴史』を肌で感じてみませんか。

（画像：JR東日本文化創造財団）

鉄道チャンネル編集部

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