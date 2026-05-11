BリーグとKBLが2029年までパートナーシップ更新「より実践的な領域へと踏み出します」

5月11日、Bリーグは韓国バスケットボールリーグ（KBL）とのパートナーシップを継続したことを発表した。

BリーグとKBLは、2019年5月11日に初めてパートナーシップを締結。2023年5月の更新を経て、若手有望選手やプロレベルでの交流試合の模索、審判交流、共同プロモーション、アジア特別枠制度の促進を柱に、両国のバスケットボール発展へ向けて協力してきた。

今回の更新により、新たな提携期間は2026年7月1日から2029年6月末までの3年間となる。

今回の発表に際し、KBLのイ・スグァンコミッショナーと、Bリーグの島田慎二チェアマンはそれぞれ以下のようにコメントを寄せた。

▼KBLイ・スグァンコミッショナー



「KBLとBリーグは、アジアクオーター制度の活性化、ユース育成プログラム、スタッフ研修など多様な分野で継続的に交流し、互いの経験とビジョンを共有してきました。 今回の協定により、審判教育や試合参加、メディアプロモーションまで協力範囲をさらに拡大し、より一層発展したパートナーシップを継続したいと考えています。 このような継続的な協力は、韓国と日本のバスケットボール競争力の強化はもちろん、アジア全体のバスケットボールの成長と発展にも意義ある土台となることが期待されます」

▼Bリーグ島田慎二チェアマン



「本日、BリーグはKBLとのパートナーシップをさらに3年間更新することに合意しました。2019年の初締結以来、両リーグはアジアのバスケットボールをけん引するパートナーとして強固な関係を築いてきました。今回の更新では、これまでの選手・ユース交流に加えて若手選抜の派遣の可能性を探ることやプロ審判の相互交流といった、より実践的な領域へと踏み出します。バスケットボールの国際化が加速する今、KBLとともに歩みを進めて、日本と韓国、ひいてはアジア全体のバスケットボール界を発展させていくべく、連携を一層深めてまいります」





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