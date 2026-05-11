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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「素麺はもう茹でない！麻婆豆腐の素で濃厚担々素麺」と題した動画を公開しました。鍋を使わず、電子レンジで完結する手軽で本格的なアレンジレシピを紹介しています。



調理工程は、耐熱容器に素麺1束を入れ、熱湯300mlを注ぐところからスタート。「折らないよう優しくね」とポイントを解説し、素麺がお湯からはみ出ないように浸します。その後、電子レンジで加熱し、水切りをして軽くすすぐだけで麺の準備は完了です。



タレ作りに使う調味料はたったの2つ。麻婆豆腐の素は付属の「とろみの素」を使わず、調味料部分のみを使用します。そこに豆乳200mlを加え、よく混ぜ合わせれば濃厚なタレがあっという間に完成。最後にねぎとすりごまをトッピングして仕上げます。



完成した担々素麺については「ピリ辛でやみつきになる！」「スープまで飲み干せる旨さ」とそのクオリティを絶賛。「安くて簡単で旨い」と、節約と時短を兼ね備えた魅力が語られました。



忙しい日のランチや、火を使いたくない時の献立として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・素麺 1束

・熱湯 300ml

・麻婆豆腐の素（中辛） 1回分

・豆乳（または牛乳） 200ml

・ねぎ 適量

・すりごま 適量



［作り方］

1. 耐熱容器に素麺を折らないように入れ、熱湯を注いで麺全体をお湯に浸す。

2. 電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。

3. 水切りをして軽くすすぎ、ぬめりを取る。

4. 容器に麻婆豆腐の素を加える。（※付属のとろみの素は使用しない）

5. 豆乳を注ぎ入れ、全体をよく混ぜ合わせる。

6. お好みでねぎ、すりごまをトッピングして完成。