サンダーがレイカーズに3連勝で王手…過去にプレーオフで7勝0敗を記録した前年王者は？

オクラホマシティ・サンダーは、5月10日（現地時間9日、日付は以下同）に敵地クリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズ相手に前半を終えて57－59と、2点を追う劣勢だった。

もっとも、後半で74－49と圧倒して最終スコア131－108で勝利。昨シーズンの王者は「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルを3勝0敗とし、カンファレンス・ファイナル進出へ王手をかけた。

この日サンダーではエイジェイ・ミッチェルがゲームハイの24得点10アシストに4リバウンド3スティール、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーが23得点9アシスト2ブロック、チェット・ホルムグレンが18得点9リバウンド、ケイソン・ウォレスが16得点、アイザイア・ハーテンシュタインが12得点9リバウンド、アイザイア・ジョーが12得点5リバウンド、ルーゲンツ・ドートが10得点と、計7選手が2ケタ得点をマーク。

連覇を狙う王者は、フェニックス・サンズとのファーストラウンドを4戦無敗のスウィープで突破しており、これで今年のプレーオフで7戦全勝。NBAのプレーオフ史上、前年王者で翌年のプレーオフに7勝0敗を記録した歴代6チーム目となった。

これまでに7勝0敗以上を残したディフェンディング・チャンピオンは、2017年のクリーブランド・キャバリアーズ（10勝0敗）、2001年のレイカーズ（11勝0敗）、1993年のシカゴ・ブルズ（7勝0敗）、1989年のレイカーズ（11勝0敗）、1950年のレイカーズ（7勝0敗）の5チーム。

そのうち、リーグの頂点まで駆け抜けたのは2001年と1950年のレイカーズ、1993年のブルズのみ。12日にレイカーズとのシリーズ第4戦へ臨むサンダーが、このまま勝ち進んで歴代4チーム目になることができるか注目したい。



Tonight, Oklahoma City became the sixth reigning champ in NBA history to start the playoffs 7-0 or better!

Joining:

'16-17 Cavaliers (10-0)

'00-01 Lakers (11-0)

'92-93 Bulls (7-0)

'88-89 Lakers (11-0)

'49-50 Lakers (7-0)

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- NBA (@NBA) May 10, 2026

【動画】サンダー対レイカーズのシリーズ第3戦のハイライト





