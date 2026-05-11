お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が11日、Xを更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山功太（45）による「いじめ被害」告白騒動をめぐり私見を述べた。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と続け、スタジオが騒然となった。

エハラは「おはようさん！ 芸人界ザワついておりますな」と前置きした上で「先輩後輩にブチギレた事とか『お前こんな事言うたらしいな』とか言うた事ないけどな〜何言われても『別にいいよー』『大丈夫よー』て言うてたら結果、芸人に一番嫌われてる芸人にされてる訳ですが」と書き出した。続けて「リアルな嫌われエピソードあるとこんなマジなニュースになっちゃうんですな（笑） みなさん穏やかに」とつづった。

さらに別の投稿で「『嫌いな芸人いますか』ってよく聞かれるんだけど、今の時代ガチで答えるとこんな大変な事になるのよ…」と記述。「そこでよく名前が出るのが、キングコング西野さん、ウーマンラッシュアワー村本さん、NONSTYLE井上さん、エハラさんです」と投げかけた上で「『名前出しても本人怒らない』『鼻につくから世間が納得できる』『名前でウケるからエピソード無くても掘り下げられない』 ちなみにみんないい人達（俺含め！ 俺含め！！）なので具体的に何かされたエピソードは出てきません」とつづった。そして最後に「アメトークでスケープゴート芸人やりません？」と提案した。

エハラは鬼越トマホーク良ちゃんに4月30日、Xで「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところは SOUL’d OUTのモノマネが神」などとイジられている。

エハラは24年11月末をもって、吉本とのマネジメント契約を解消し、フリーに転向。