韓国SKハイニックス急騰、世界のハイテク企業から前例のない支援受ける



東京時間09:34現在

韓国総合株価指数 7840.05（+342.05 +4.56%）



韓国株は急騰、SKハイニックスが10%上昇し史上最高値を更新。サムスン電子も最高値をつけている。



米ゴールドマンサックスは先日、韓国株の目標株価を9000ポイントに引き上げたばかりだが、すぐにも到達しそうな勢いだ。GSは今年すでに4回も韓国株の目標を引き上げている。



ロイター報道によると、SKハイニックスは世界の大手テクノロジー企業から前例のない支援提案を受けているという。顧客企業は専用メモリ生産ラインへの投資など、様々な取り組みを提案。

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