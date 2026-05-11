机の上で猫が寝そべっていて…？まるでしっぽだけが別生物のように忙しく動いているほほえましい光景は7万7千回を超えて表示され、5,800件以上のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：机の上でくつろぐ猫→『しっぽ』を見ると……可愛すぎる『動き』】

静かな体と動くしっぽ

X（旧Twitter）アカウント『@95Cs9』に投稿されたのは、リラックスしている猫がしっぽだけを右に左に動かしている癒しの光景です。登場するのは、ふわふわの白い毛とトラ模様がかわいらしい「ふく」ちゃん（6歳の男の子）。

この日ふくちゃんは、机の上で静かに伏せてくつろいでいたのだそうです。飼い主さんが真上からふくちゃんを見つめていると、見られていることに気づいたのか、ふくちゃんは「ん？ なに？」と言うかのようにほんの少し顔を右へ向けたのだとか。そして次の瞬間、ふっくら丸みのあるしっぽを左右に“ピコピコ”と揺らしたといいます。

“ピコピコ”で示す気持ち

リズミカルに揺れるふくちゃんのしっぽは、まるで飼い主さんの愛情たっぷりのまなざしへの返答のようだったとのこと。「ここにいるよ」「いつもありがとう」と言っているかのようなふくちゃんからの小さな“ピコピコ”のサインは、見る人々の心をそっと温めてくれます。

愛くるしいふくちゃんと、同居猫の「むぎ」ちゃん（茶トラ、5歳、男の子）が繰り広げる楽しい日々の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@95Cs9』では、このほかにも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「短くてかわいいしっぽがピコピコ動いていて最高です！」「ふくちゃんのしっぽちょっと太くてタヌキみたいでかわいい！」「ユニークなしっぽがかわいすぎる」「後ろ姿もたまらない」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@95Cs9」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。