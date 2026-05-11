磐越道バス事故、高校が2回目会見で「レンタカー手配依頼」を否定　「蒲原鉄道にバス運行を依頼したと認識」　現場で現金入り封筒発見

高校生など21人が死傷したバス事故で、高校が10日、2回目の記者会見を開いた。バス運行会社から運転手にあてた現金が入った封筒が見つかったと明らかにした。

この事故は、福島県の磐越道で新潟の高校のソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが衝突事故を起こし、1人が死亡、20人が重軽傷を負ったもので、バスを運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕された。

高校は10日、事故の後、2回目の会見を開いた。

男子ソフトテニス部顧問：

私がバスに同乗していれば、運転者の異変に気づき、運転を止めさせるなどして事故を防ぐことができたのではないかと思っています。費用を安く抑えたいからレンタカーを手配してほしいと依頼したことはありません。また、運転手の紹介を依頼したこともありません。

私としては蒲原鉄道にバスの運行を依頼したとの認識であり、バスは蒲原鉄道のバス、運転手は蒲原鉄道の運転手であると認識していました。

高校によると、現場で回収された荷物の中から蒲原鉄道から若山容疑者にあてたとみられる封筒がみつかり、表には「手当て」などと書かれ現金3万3000円が入っていたという。

警察は、若山容疑者がマイクロバスを運転することになった経緯などを調べている。