【柏】７戦ぶり白星も…「やりたいゲームを90分通してやれていたか」27歳DFは自分たちに問いかける。昨季は２位、今季は下から２番目

【柏】７戦ぶり白星も…「やりたいゲームを90分通してやれていたか」27歳DFは自分たちに問いかける。昨季は２位、今季は下から２番目