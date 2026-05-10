【ノンデリ義父！】人付き合いは紙一重。いつの日か関係を再構築できたら…＜第27話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第27話 アップデートできた……かな？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義父さん、よかった。「今度遊びに来い」じゃなくて「気が向いたら」「いつか」と、相手の気持ちに寄り添った提案ができるようになりましたね。さらに次男・リョウタさんに対しても謝罪を入れるとは……。リョウタさんとしては「今さらどうした？」という感じでしょうが、あまり嫌悪感を抱いていなさそうなところを見ると、リョウタさんにとってお義父さんは「苦手」なだけで、決して「嫌い」ではなさそうです。現代版にアップデートされたお義父さんと接すれば、リョウタさんとの会話も少しずつ増えていくのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第27話 アップデートできた……かな？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義父さん、よかった。「今度遊びに来い」じゃなくて「気が向いたら」「いつか」と、相手の気持ちに寄り添った提案ができるようになりましたね。さらに次男・リョウタさんに対しても謝罪を入れるとは……。リョウタさんとしては「今さらどうした？」という感じでしょうが、あまり嫌悪感を抱いていなさそうなところを見ると、リョウタさんにとってお義父さんは「苦手」なだけで、決して「嫌い」ではなさそうです。現代版にアップデートされたお義父さんと接すれば、リョウタさんとの会話も少しずつ増えていくのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙