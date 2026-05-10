今週の決算発表予定 キオクシア、フジクラ、ソフトバンクＧなど (5月11日～15日)
※決算発表の集中期間(4月24日～5月15日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
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■5月11日～15日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 5月11日―――――――――――― 172銘柄 発表予定
<3289> 東急不ＨＤ [東Ｐ]
<4062> イビデン [東Ｐ] ★
<4091> 日本酸素ＨＤ [東Ｐ]
<4186> 東応化 [東Ｐ]
<4385> メルカリ [東Ｐ]
<4403> 日油 [東Ｐ]
<4568> 第一三共 [東Ｐ] ★
<4613> 関西ペ [東Ｐ]
<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ] ★
<5406> 神戸鋼 [東Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東Ｐ] ★
<5991> ニッパツ [東Ｐ]
<6315> ＴＯＷＡ [東Ｐ] ★
<6366> 千代建 [東Ｓ]
<6481> ＴＨＫ [東Ｐ]
<7951> ヤマハ [東Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東Ｐ]
<8591> オリックス [東Ｐ]
<9101> 郵船 [東Ｐ] ★
<9434> ＳＢ [東Ｐ] ★
など
● 5月12日―――――――――――― 316銘柄 発表予定
<1803> 清水建 [東Ｐ]
<2432> ディーエヌエ [東Ｐ]
<3110> 日東紡 [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ] ★
<4901> 富士フイルム [東Ｐ]
<4911> 資生堂 [東Ｐ]
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<5801> 古河電 [東Ｐ] ★
<5802> 住友電 [東Ｐ] ★
<5838> 楽天銀 [東Ｐ] ★
<6367> ダイキン [東Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東Ｐ] ★
<6963> ローム [東Ｐ] ★
<7011> 三菱重 [東Ｐ] ★
<7012> 川重 [東Ｐ] ★
<7261> マツダ [東Ｐ]
<7733> オリンパス [東Ｐ]
<8308> りそなＨＤ [東Ｐ] ★
<9433> ＫＤＤＩ [東Ｐ] ★
など
● 5月13日―――――――――――― 483銘柄 発表予定
<1605> ＩＮＰＥＸ [東Ｐ] ★
<1802> 大林組 [東Ｐ]
<3350> メタプラ [東Ｓ] ★
<4004> レゾナック [東Ｐ] ★
<4188> 三菱ケミＧ [東Ｐ]
<4502> 武田 [東Ｐ] ★
<4506> 住友ファーマ [東Ｐ] ★
<5401> 日本製鉄 [東Ｐ] ★
<5706> 三井金属 [東Ｐ] ★
<6269> 三井海洋 [東Ｐ] ★
<6525> コクサイエレ [東Ｐ] ★
<7201> 日産自 [東Ｐ] ★
<7532> パンパシＨＤ [東Ｐ] ★
<7735> スクリン [東Ｐ] ★
<7936> アシックス [東Ｐ] ★
<8316> 三井住友ＦＧ [東Ｐ] ★
<8801> 三井不 [東Ｐ] ★
<8802> 菱地所 [東Ｐ] ★
<9697> カプコン [東Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東Ｐ] ★
など
● 5月14日―――――――――――― 706銘柄 発表予定
<1812> 鹿島 [東Ｐ]
<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
<3103> ユニチカ [東Ｓ] ★
<3659> ネクソン [東Ｐ]
<4005> 住友化 [東Ｐ]
<4755> 楽天グループ [東Ｐ] ★
<5020> ＥＮＥＯＳ [東Ｐ] ★
<5108> ブリヂストン [東Ｐ]
<5803> フジクラ [東Ｐ] ★
<6330> 東洋エンジ [東Ｐ] ★
<6383> ダイフク [東Ｐ]
<6869> シスメックス [東Ｐ]
<6965> ホトニクス [東Ｐ]
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ [東Ｐ] ★
<7014> 名村造 [東Ｓ]
<7267> ホンダ [東Ｐ] ★
<7269> スズキ [東Ｐ] ★
<8309> 三井住友トラ [東Ｐ]
<8729> ソニーＦＧ [東Ｐ] ★
<9843> ニトリＨＤ [東Ｐ]
など
● 5月15日―――――――――――― 691銘柄 発表予定
<2160> ジーエヌアイ [東Ｇ]
<285A> キオクシア [東Ｐ] ★
<290A> Ｓｙｎｓ [東Ｇ]
<3861> 王子ＨＤ [東Ｐ]
<4324> 電通グループ [東Ｐ]
<4523> エーザイ [東Ｐ]
<4543> テルモ [東Ｐ]
<4612> 日本ペＨＤ [東Ｐ]
<6098> リクルート [東Ｐ] ★
<6178> 日本郵政 [東Ｐ]
<6361> 荏原 [東Ｐ] ★
<7182> ゆうちょ銀 [東Ｐ] ★
<7270> ＳＵＢＡＲＵ [東Ｐ]
<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ] ★
<8331> 千葉銀 [東Ｐ]
<8411> みずほＦＧ [東Ｐ] ★
<8593> 三菱ＨＣキャ [東Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東Ｐ] ★
<8795> Ｔ＆Ｄ [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
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● 5月11日―――――――――――― 172銘柄 発表予定
<3289> 東急不ＨＤ [東Ｐ]
<4062> イビデン [東Ｐ] ★
<4091> 日本酸素ＨＤ [東Ｐ]
<4186> 東応化 [東Ｐ]
<4385> メルカリ [東Ｐ]
<4403> 日油 [東Ｐ]
<4568> 第一三共 [東Ｐ] ★
<4613> 関西ペ [東Ｐ]
<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ] ★
<5406> 神戸鋼 [東Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東Ｐ] ★
<5991> ニッパツ [東Ｐ]
<6315> ＴＯＷＡ [東Ｐ] ★
<6366> 千代建 [東Ｓ]
<6481> ＴＨＫ [東Ｐ]
<7951> ヤマハ [東Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東Ｐ]
<8591> オリックス [東Ｐ]
<9101> 郵船 [東Ｐ] ★
<9434> ＳＢ [東Ｐ] ★
など
● 5月12日―――――――――――― 316銘柄 発表予定
<1803> 清水建 [東Ｐ]
<2432> ディーエヌエ [東Ｐ]
<3110> 日東紡 [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ] ★
<4901> 富士フイルム [東Ｐ]
<4911> 資生堂 [東Ｐ]
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<5801> 古河電 [東Ｐ] ★
<5802> 住友電 [東Ｐ] ★
<5838> 楽天銀 [東Ｐ] ★
<6367> ダイキン [東Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東Ｐ] ★
<6963> ローム [東Ｐ] ★
<7011> 三菱重 [東Ｐ] ★
<7012> 川重 [東Ｐ] ★
<7261> マツダ [東Ｐ]
<7733> オリンパス [東Ｐ]
<8308> りそなＨＤ [東Ｐ] ★
<9433> ＫＤＤＩ [東Ｐ] ★
など
● 5月13日―――――――――――― 483銘柄 発表予定
<1605> ＩＮＰＥＸ [東Ｐ] ★
<1802> 大林組 [東Ｐ]
<3350> メタプラ [東Ｓ] ★
<4004> レゾナック [東Ｐ] ★
<4188> 三菱ケミＧ [東Ｐ]
<4502> 武田 [東Ｐ] ★
<4506> 住友ファーマ [東Ｐ] ★
<5401> 日本製鉄 [東Ｐ] ★
<5706> 三井金属 [東Ｐ] ★
<6269> 三井海洋 [東Ｐ] ★
<6525> コクサイエレ [東Ｐ] ★
<7201> 日産自 [東Ｐ] ★
<7532> パンパシＨＤ [東Ｐ] ★
<7735> スクリン [東Ｐ] ★
<7936> アシックス [東Ｐ] ★
<8316> 三井住友ＦＧ [東Ｐ] ★
<8801> 三井不 [東Ｐ] ★
<8802> 菱地所 [東Ｐ] ★
<9697> カプコン [東Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東Ｐ] ★
など
● 5月14日―――――――――――― 706銘柄 発表予定
<1812> 鹿島 [東Ｐ]
<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
<3103> ユニチカ [東Ｓ] ★
<3659> ネクソン [東Ｐ]
<4005> 住友化 [東Ｐ]
<4755> 楽天グループ [東Ｐ] ★
<5020> ＥＮＥＯＳ [東Ｐ] ★
<5108> ブリヂストン [東Ｐ]
<5803> フジクラ [東Ｐ] ★
<6330> 東洋エンジ [東Ｐ] ★
<6383> ダイフク [東Ｐ]
<6869> シスメックス [東Ｐ]
<6965> ホトニクス [東Ｐ]
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ [東Ｐ] ★
<7014> 名村造 [東Ｓ]
<7267> ホンダ [東Ｐ] ★
<7269> スズキ [東Ｐ] ★
<8309> 三井住友トラ [東Ｐ]
<8729> ソニーＦＧ [東Ｐ] ★
<9843> ニトリＨＤ [東Ｐ]
など
● 5月15日―――――――――――― 691銘柄 発表予定
<2160> ジーエヌアイ [東Ｇ]
<285A> キオクシア [東Ｐ] ★
<290A> Ｓｙｎｓ [東Ｇ]
<3861> 王子ＨＤ [東Ｐ]
<4324> 電通グループ [東Ｐ]
<4523> エーザイ [東Ｐ]
<4543> テルモ [東Ｐ]
<4612> 日本ペＨＤ [東Ｐ]
<6098> リクルート [東Ｐ] ★
<6178> 日本郵政 [東Ｐ]
<6361> 荏原 [東Ｐ] ★
<7182> ゆうちょ銀 [東Ｐ] ★
<7270> ＳＵＢＡＲＵ [東Ｐ]
<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ] ★
<8331> 千葉銀 [東Ｐ]
<8411> みずほＦＧ [東Ｐ] ★
<8593> 三菱ＨＣキャ [東Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東Ｐ] ★
<8795> Ｔ＆Ｄ [東Ｐ]
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