&TEAM・JO、“短髪”で際立つ端正なルックスに惚れ惚れ「爽やかすぎる」「スタイルえぐ」

&TEAMのJO（ジョウ）が、爽やかなビジュアルでファンを魅了した。

JOは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】&TEAM・JO、“短髪”で際立つ端正ルックス

公開された写真でJOは、チェック柄シャツにフリンジがあしらわれたデニムを合わせたウエスタン風のスタイリングを披露。すっきりとした短髪ヘアスタイルが端正な顔立ちをより一層引き立て、洗練された雰囲気を漂わせている。

投稿を見たファンからは「爽やかすぎる」「イケメン」「何頭身なの?!」「スタイルえぐ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）JO

なお、JOが所属する&TEAMは、5月13日からアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』を開幕する。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。