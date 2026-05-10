熟成を重ねてきた原付二種スクーター

ホンダのヨーロッパ法人は2026年4月28日、原付二種ハイホイール（大径ホイール）スクーター「Vision 110（ビジョン110）」の2026年モデルを公開しました。

優れた製造品質とコストパフォーマンスで長年支持されてきたこの日常の足となるモデルが、新しいカラーバリエーションをまとって登場します。

【画像】デビューから15年！ これがホンダの“ハイホイール”スクーター「VISION110（ビジョン110）」2026年モデルです！ 画像で見る（18枚）

Vision 110は、現代的で優雅なスタイリングを持ちながら、実用性に富んだフラットフロアを備えています。その基盤となるフレームには、レーザー溶接されたプレス鋼板から成る軽量な「eSAF（enhanced Smart Architecture Frame）」が採用されています。これにより、卓越したハンドリング性能や安定性、快適な乗り心地と耐久性が実現されました。車両重量は100kgと極めて軽く、経験を問わず誰もが俊敏で扱いやすいと感じられるスクーターとなっています。

パワートレインには、評価の高い109.5cc空冷・燃料噴射式SOHC2バルブ「eSP（enhanced Smart Power）」エンジンが搭載されています。このエンジン自体の重量はわずか22kgと軽量でありながら、最高出力6.4kW／7500rpm、最大トルク9Nm／5750rpmを発生させ、市街地で必要とされる機敏な走行性能を提供します。

アイドリングストップ機能も装備しており、燃費はWMTCモードで54.5km／Lを記録します。4.9Lの燃料タンクと組み合わせることで、一度の給油で260kmを超える航続距離を可能にしています。

利便性を向上させる装備も充実しています。キーを携帯していればイグニッションやシートのロック解除ができるスマートキーシステムが採用されました。

メーターパネルはアナログ式のスピードメーターと液晶インフォメーションパネルを組み合わせた視認性の高いデザインです。また、移動中にスマートフォンなどを充電できるUSB-Cソケットが標準で備わっています。シート下には17.7Lの収納スペースが用意されており、日々の利便性を高めています。

足回りにはフロント16インチ、リア14インチのホイールが装着され、安定した走りに寄与します。ブレーキシステムには、フロントの油圧式ディスクブレーキとリアのドラムブレーキが連動するコンバインド・ブレーキ・システム（CBS）が採用されており、いつでも滑らかで安定した制動力を発揮します。

Vision 110は2011年にヨーロッパ市場でデビューして以来、信頼性の高さ、楽しさ、そして手頃な価格をコンセプトに開発が進められてきました。耐久性や安全性、使いやすさを重視し、多くの人々の日常的な移動手段として激戦区であるエントリークラス市場でポジションを確立しています。

その源流は、1954年に登場したホンダ初のスクーター「ジュノオK型」や、世界で1億台以上の販売を記録した「スーパーカブ」といった歴史的なモデルにあります。Vision 110は、この伝統を継承しつつ、現代のニーズに合わせて進化を重ねてきました。2021年には、よりスマートかつ軽量で実用性を高める全面的な刷新を受け、2025年モデルではEURO5＋規制にも対応しています。

今回発表された2026年モデルでは、カラーラインナップが一新されます。新たに「マインブラウンメタリック」「パールスノーフレークホワイト」「キャンディラスターレッド」の3色が加わり、継続色の「マットギャラクシーブラックメタリック」と合わせて全4色から選択可能です。

このほか、オプションとして35Lのトップボックスやクリアウインドシールドといったホンダ純正アクセサリーも設定されています。

2026年モデルの価格は現時点では発表されていませんが、参考として、英国での2025年モデルの価格は2299ポンド（2026年5月上旬のレートで約49万円）となっており、新しいモデルの価格情報が待たれます。