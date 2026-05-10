この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【最新】33％割引で買い物！「ウエル活」完全ガイド」を公開した。動画では、毎月20日にウエルシア薬局等で実施される「ウエル活」の全貌が解説されている。WAON POINTの価値を1.5倍に引き上げ、実質33%オフで日用品や食料品を購入する画期的な仕組みが紹介された。



「ウエル活」とは、毎月20日にお客様感謝デーを実施しているウエルシアグループの店舗にて、WAON POINTを1.5倍の価値で利用できる制度を指す。わしっし氏は冒頭で、貯まったポイントを使うだけで誰でも簡単に実践できると説明した。利用条件として、ポイントの利用は200ポイント以上からであり、1日の使用上限は3万ポイントに設定されている点も挙げられた。



動画内では、ウエル活を成功させるための4つのステップが具体的に紹介されている。まず、WAON POINTが貯まるカードの発行やウエルシアアプリの初期設定が必要不可欠である。次に、VポイントからWAON POINTへの交換や、イオン系列店舗での買い物を通じてポイントを効率よく貯める方法が示された。特にイオンの株主優待である「オーナーズカード」や、毎月10日の「ありが10デー」におけるイオンペイのスマホ決済を組み合わせることで、ポイント還元率が飛躍的に高まると独自の攻略法を披露している。



また、商品選びの考え方について「すべての商品をウエル活で買うのが良いわけではない」と鋭く指摘した。ウエル活で適用される1.5倍の価値換算額と、他のドラッグストアやAmazonでの販売単価を比較し、他の店舗で買う方が安い場合はウエル活の対象から外すべきだと解説する。事前に何をどこで買うのか、周到な計画を立てることが重要だと語っている。



動画の終盤では、レジでの支払い時に「WAON POINT払いで」と正確に伝えるための注意点や、レシート買取アプリなどのキャンペーンとの併用術にも触れている。単なる日々の節約術にとどまらず、ポイント経済圏の仕組みを最大限に活用する戦略的な買い物の面白さが伝わる、実践的かつ奥深いガイドとなっている。