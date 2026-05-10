◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京が東京Ｖとのダービーを２―１で制し、優勝争いに踏みとどまった。

３万７５３８人が来場した一戦。立ち上がりから互いに球際の激しい攻防で一進一退の攻防を繰り返す。最初のチャンスはＦＣ東京だった。同１９分、右サイドでロングボールを受けたＭＦ佐藤恵が、エリア内で放った右足シュートがクロスバーをたたいた。

同２５分にはＦＷマルセロヒアンがエリア内で右足シュートを放つも、東京ＶのＧＫ長沢が好セーブをみせる。

なかなかチャンスのなかった東京Ｖだが、同２９分にワンチャンスを生かす。高い位置でボールを受けたＭＦ森田がＦＷ松橋とのワンツーでエリア内に抜け出すと、右足シュートをたたき込んで先制点を決める。主将にとって２シーズンぶりのゴールで均衡を破った。

１点を追うＦＣ東京は、同３６分にＤＦ室屋がエリア内で右足シュートを放つもうまくミートせず。さらにＦＷ佐藤龍が右足シュートでゴールに迫るもＧＫ長沢が再び好セーブ。同４０分にはＤＦ長友がカットインから右足シュートを放つなど押し込む。すると同４１分にＭＦ佐藤龍のパスを受けたＤＦ室屋が豪快な右足シュートをたたき込んで１―１に追いつく。

前半を１―１で折り返し、後半最初の決定機はＦＣ東京。佐藤龍のＦＫをＤＦ森重が合わせるも枠から外れる。

東京Ｖは後半８分にＭＦ深沢が右足シュートを放つもＧＫに阻まれる。さらに同１５分には右サイドの内田のクロスから深沢が合わせるも阻まれる。

ＦＣ東京は東京Ｖのミスを見逃さず、ゴール前でボールを奪い、エリア内で遠藤が倒されて、一度はＰＫと判定されるも、ＶＡＲチェックでノーファウルに。

東京Ｖは後半終了間際にＭＦ新井の右クロスをＦＷ染野が頭で合わせるもわずかにバーを越えてしまう。

すると後半終了間際に途中出場の長倉幹樹が勝ち越し弾を決めて逆転し、このまま２―１で勝利。首位・鹿島が横浜ＦＭにＰＫで勝利したため、残り２試合で勝ち点４差に迫った。