◇プロ野球セ・リーグ 巨人 9-4 中日(10日、バンテリンドーム)

巨人に2連勝としていた中日。3連戦最終日のこの日は、巨人打線の猛攻をしのぎきれず敗れました。

この日の先発はドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。初回を三者凡退の立ち上がりとするも、2回には2アウト2塁のピンチから、平山功太選手の先制タイムリーを浴びます。

中日打線はルーキーを援護すべく奮起。3回にはカリステ選手が同点ソロを放ちます。4回にはダルベック選手の勝ち越し2ランを浴びるも、直後には鵜飼航丞選手が同点2ラン。試合を振り出しに戻しました。

櫻井投手が5回のピンチをしのぎ、この回を投げ終えて降板すると、中日打線も奮起。対する先発・森田駿哉投手の前に連打と送りバントで1アウト2、3塁の好機をつかみます。マウンドは2番手・船迫大雅投手にスイッチするも、犠牲フライで勝ち越しに成功。櫻井投手に勝利投手の権利が訪れました。

それでもリリーフ陣が巨人打線の反撃をしのぎ切れず。2番手・メヒア投手が浦田俊輔選手の逆転タイムリーを浴びると、続く藤嶋健人投手、仲地礼亜投手も失点を重ねました。打線は中盤以降得点をあげられず、敗れました。