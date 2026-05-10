家計のお助け食材「豚こま」と「こんにゃく」。今回、”やる気1％の日でもおいしくできるレシピ”をSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、コスパ最強な「豚こまとこんにゃくのコクうまみそ照り炒め」のレシピを教えてもらいました。

豚こま切れ肉は使い勝手抜群！こんにゃくと合わせておかずにもおつまみにも

ちぎったこんにゃくにからんだ甘〜いみそ味が最高！ おつまみにもおかずにもいけちゃいます。赤みそでつくっても。

【写真】こんにゃくに味を染み込ませる驚きのテクニック

●豚こまとこんにゃくのコクうまみそ照り炒め

【材料（4人分）】

豚こま切れ肉 200g

こんにゃく 1枚（250〜300g）

⇒ひと口大にちぎる

片栗粉 大さじ1

ゴマ油 適量

A［みりん大さじ2 みそ大さじ1と1／2 砂糖小さじ1 しょうゆ小さじ1］

刻みネギ、いりゴマ（白） 各適量



【つくり方】

（1） 粉をまぶす

フライパンに豚肉をほぐし入れ、全体に片栗粉をまぶす。

（2） 炒める

こんにゃくの水気をペーパータオルで除いて（1）に加え、ゴマ油を回しかけて中火で炒める。肉に火がとおったら弱火にし、混ぜ合わせたAを加えて軽く煮からめる。

（3） 仕上げる

器に盛って刻みネギをのせ、ゴマをふる。

［1人分181kcal］

〈ポイント〉

こんにゃくは手でちぎるだけでラクチン！ しかも表面がデコボコになって味がしみ込みやすい。

※計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです

※おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう