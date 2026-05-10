◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位で出た河本結（リコー）が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバー。逆転で初のメジャー制覇を達成した。昨年１０月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー通算５勝目。目標に掲げる年間女王へ、弾みをつけた。１９９８年度生まれの「黄金世代」では畑岡奈紗、原英莉花、渋野日向子、勝みなみに続く５人目の国内メジャーＶとなった。

男子ツアー２勝でプロゴルファーの力も応援に駆けつけた。この日朝に到着し、「グッドラック」とだけ声をかけて１８ホール帯同。優勝が決まると笑顔で抱き合って喜びをわかちあった。「勝者にふさわしい勝ち方だった。最後のバーディーもしばらく忘れない。シンプルに家族としてうれしい」と姉のメジャー初制覇をたたえた。

５番パー５で残り２２０ヤードの第２打を３ウッドでグリーン左へ運び、チップインイーグルを奪うなど、見せ場を存分に作った姉。その姿を見て「余裕があるように見えた。いい選択ができていた。イーグルの３打目は神がかっていた」と大絶賛した。１３、１４番を連続で落とし、一時は３人が首位に並ぶ混戦模様に。その状況をリーダーボードで見ていた力は「彼女（結）自身もプレッシャーに感じていたと思う。でも、最後１７、１８番をバーディーなのはメンタルや技術が強い」と舌を巻いた。

自身は２２年に２勝後、勝利からは遠ざかっている。姉のメジャー優勝を目の当たりにし、「メジャーを勝ってるかどうかで世間の評価は変わる。日本オープンに勝てばマスターズに出られる。すごく目指している。４年勝ててないので早く勝ちたい」と大きな刺激を受けた。次週は関西オープン（１４〜１７日、大阪）に出場。２週後には男子ツアーメジャー初戦の日本プロ選手権（２１〜２４日、滋賀）を控える。「ゴルフの状態はいい」と状態は上向き。同一年のきょうだいメジャー制覇へ自信をのぞかせた。２人が目標とする年間王へも「僕も負けないように早く優勝して、一緒に年間王を取れるように」と言葉に力を込めた。